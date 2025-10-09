La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

Gran parte de la sociedad española está sumergida en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos años, se han registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que hay muchos timos presentes.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación sobre cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo.

El agente comienza diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 200.000 visualizaciones, que "escucha con atención porque tenemos el método para que puedas contestar llamadas de desconocidos con seguridad".

El principal motivo es que hay números desconocidos que son importantes. Por ejemplo: podrían llamarte del hospital para darte una cita médica, por un paquete que estás esperando recibir o podría tratarse de un viejo amigo que ha cambiado de número. Por ello, la Policía Nacional propone aplicar el método LAP (Localización, Autor y Propósito).

"Localización. Antes de contestar una llamada fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación. Si es diferente del 0034 de España, no lo cojas, a no ser que estés esperando una llamada de ese país o que te una alguna relación con él", revela.

El segundo paso es "identificar a la persona que está al otro lado. Si quieres conocer a la persona que te está llamando, aun así es muy conveniente que lo verifiques, o bien preguntándole un dato que sólo conozcáis vosotros, como puede ser tu cumpleaños, el nombre de una mascota, o tu color favorito, o bien con una clave previamente pactada".

"Si no conoces a la persona que te está llamando y no te une ningún vínculo o interés con la entidad desde la que te dice estar llamándote, ¡Cuelga!", sentencia.

Por último, está el propósito, ya que "aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación".

"El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, huelga lo antes posible y bloquea el número", zanja el agente.