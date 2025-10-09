Parece un altavoz, pero es el último artilugio de Lidl para limpiar el polvo y las migas

Conforme avanza la tecnología, algunas de las tareas domésticas más rutinarias y repetitivas se van simplificando hasta parecer cosa del pasado. Barrer, fregar o quitar el polvo, que antes exigían tiempo y paciencia hoy se pueden resolver en un pestañeo gracias a los pequeños electrodomésticos que han ido ocupando un hueco en nuestras casas casi sin darnos cuenta.

El desarrollo de la tecnología aplicada al hogar en las últimas décadas ha traído consigo un escenario que roza lo futurista: limpiar ya no es una batalla sino una cuestión de estrategia que muchas veces pasa por la especificidad de tener a mano el utensilio perfecto para cada tipo de suciedad o rincón.

Mini aspirador de Lidl

Ahí es donde entra el mini aspirador de mesa de Lidl, un pequeño aparato que a primera vista podría confundirse con un altavoz, pero que en realidad es un aliado silencioso para mantener cualquier superficie libre de polvo y migas.

Este dispositivo ha sido diseñado para aspirar restos en mesas de comedor, escritorios o encimeras, y cuenta con cerdas en la parte inferior que ayudan a levantar la suciedad antes de aspirarla.

Además también es totalmente inalámbrico, ya que funciona con dos pilas AA, lo que permite usarlo en cualquier parte sin depender de enchufes ni cables.

Su recipiente colector con un volumen aproximado de 0,025 litros, se vacía fácilmente y no requiere mantenimiento complejo. Apenas pesa 132 gramos y sus medidas (8,2 x 8,2 x 6,4 centímetros) lo convierten en un aparato compacto y discreto que se puede guardar en cualquier cajón o dejar sobre la mesa sin que desentone.