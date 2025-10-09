La AEMET desvela el motivo por el que las danas llevarán nombre propio: "Ayudará a evitar que se las asocie de manera unívoca con impactos graves o catastróficos"
El organismo ha compartido la decisión a través de sus canales de comunicación
Ricardo Castelló
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
El organismo público ha decidido compartir un comunicado a través de sus canales de comunicación para anunciar que "a partir de ahora, las danas más adversas llevarán nombre propio, al igual que sucede con las borrascas".
El principal motivo del cambio se debe a que el nombramiento "ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca al fenómeno con impactos graves o catastróficos". Asimismo, el organismo expone que "el nombre dana proviene del acrónimo DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)".
Desde el año pasado hubo muchas dudas sobre lo que era realmente una Dana y, para poner fin al debate, la AEMET comunica que "son sistemas de evolución compleja y difícil predicción. En conjunción con otros factores, son capaces de generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto".
No obstante, la agencia señala que "no siempre que una dana se sitúa en nuestro entorno geográfico se produce una situación de gran impacto". Por ello, es importante poner nombre propio "únicamente a aquellas danas que vayan a ser potencialmente capaces de generar gran adversidad".
La AEMET señala que hay tres objetivos claros: mejorar la comunicación con la sociedad y medios de comunicación, favorecer la preparación, y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversa y evitar confusiones.
"Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres, alternando masculinos y femeninos. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice", informa el organismo público.
Listado de borrascas y danas con gran impacto para la temporada 2025/2026:
Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Jospeh, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilmas.
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis