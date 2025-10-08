Roberto Brasero, sobre la DANA Alice: "El nivel de peligro potencial de esta situación es elevado"

El meteorólogo Roberto Brasero, uno de los rostros más reconocibles de la información del tiempo en España, ha vuelto a poner el foco en una situación meteorológica que podría complicar los próximos días en el país.

Titular de la sección de El Tiempo en los informativos de Antena 3 Brasero ha advertido sobre la llegada de la primera DANA de la temporada, a la que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha bautizado como Alice.

Ha explicado este nuevo episodio guarda ciertas similitudes con lo vivido la semana pasada, cuando las lluvias torrenciales afectaron con fuerza a zonas de Ibiza y la Comunidad Valenciana.

En esta ocasión, a causa vuelve a estar en la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, lo que generará inestabilidad y lluvias intensas en el levante peninsular, el sureste y las Baleares.

Brasero ha detallado que los días jueves y viernes serán los más críticos, con precipitaciones abundantes y riesgo de tormentas fuertes pero ya desde este miércoles se esperan chubascos por la tarde en el este de la península, sobre todo en puntos del interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, Cuenca o Albacete, además de un aumento de nubes en la mitad sur y centro. También se prevén lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria.

El meteorólogo ha señalado que las temperaturas empezarán a bajar, primero en el Cantábrico y en el oeste, aunque todavía serán cálidas en general. “El jueves no tanto (ha indicado), porque ese día bajarán en la mayor parte de España: frío no hará, pero tendremos temperaturas más bajas que las de hoy”.

Zonas más afectadas por la DANA Alice

En cuanto a las zonas más comprometidas Brasero ha insistido en la incertidumbre habitual que acompaña a este tipo de fenómenos: “Lo que mejor nos puede guiar es el mapa de avisos que se irá actualizando”.

De momento la AEMET ya ha activado avisos naranjas para el jueves en las provincias de Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera, ante lluvias que podrían dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora o 100 l/m² en cuatro horas.

Estas lluvias ha recordado que “pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado”.

El aviso especial lanzado por la AEMET apunta a una probabilidad del 70% de que la DANA Alice provoque precipitaciones intensas entre el miércoles por la noche y el domingo 12 de octubre.

Los chubascos podrían ser especialmente fuertes en el entorno del cabo de la Nao durante el jueves, desplazándose el viernes hacia el sudeste peninsular, sin descartar afectaciones en el resto del mar de Alborán y las Baleares.