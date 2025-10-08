Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay tres formas de irte de tu empresa con indemnización y paro"

El abogado laboralista Juanma Lorente ha compartido una publicación en la que explica en qué casos un trabajador puede marcharse de su empresa con derecho a indemnización y paro, sin necesidad de que la empresa lo despida.

Normalmente cuando un empleado decide dimitir, pierde cualquier derecho a indemnización por despido o prestación por desempleo, ya que la baja voluntaria implica que es el propio trabajador quien pone fin a la relación laboral.

Pero tal y como aclara Lorente hay situaciones en las que el trabajador sí puede conservar estos derechos, aunque haya sido él quien haya tomado la decisión de marcharse: “Yo sé que algunos estáis quemados en vuestro trabajo y os queréis marchar, sin embargo, no queréis iros sin indemnización ni sin paro, porque obviamente dejar un trabajo y no tener ningún sustento económico así, una locura”, explica el abogado, que recuerda que “hay situaciones en las cuales esto es posible”.

Según detalla el experto existen tres supuestos concretos en los que el trabajador puede solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización y paro.

Cambio total de funciones

El primero se da cuando la empresa decide modificar por completo las funciones del trabajador. En este caso Lorente señala que “si la empresa decide cambiarte tus funciones totalmente, podrás irte de la empresa con indemnización y con paro”.

Este tipo de modificaciones se consideran una alteración sustancial de las condiciones de trabajo y están contempladas por la ley como causa justificada para extinguir el contrato.

Reducción unilateral del salario

El segundo supuesto ocurre cuando la empresa baja el sueldo sin acuerdo previo. Tal y como explica el abogado “si la empresa de manera unilateral decide bajarte tu sueldo, podrás pedir la cuenta y marcharte con indemnización y con paro”.

Cambio de horario que cause perjuicio

El tercer escenario y el más común según Lorente es el cambio de horario. Por ejemplo pasar de trabajar de siete a tres a tener una jornada partida con varias horas entre medias. En esos casos el abogado advierte que “si este horario nuevo te causa un perjuicio, podrás irte de la empresa con indemnización y con paro”.

Cuánto corresponde de indemnización

El propio Lorente aclara también a cuánto asciende la compensación económica en estos casos: “Con veinte días por año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades. Dependiendo lo que cobres y el tiempo que lleves en la empresa será más dinero o menos.”