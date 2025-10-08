La DGT lanza un ultimátum a los conductores españoles: hasta el 1 de enero para sustituir el dispositivo de preseñalización de accidentes

Este 2026 llega con un cambio inédito en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico ha recordado a todos los conductores que el próximo 1 de enero va a entrar en vigor la obligación de sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por las nuevas balizas V16 conectadas: un dispositivo que no solo mejora la visibilidad en caso de avería o accidente, sino que además se comunica directamente con la plataforma DGT 3.0 para informar en tiempo real de la localización del vehículo.

El organismo detalla que las únicas balizas válidas serán las que estén homologadas oficialmente y figuren en el listado que la DGT mantiene actualizado en su página web.

Estas V16, de color amarillo y con luz intermitente visible en 360 grados, están llamadas a convertirse en el nuevo estándar de seguridad vial.

Emiten una señal luminosa durante al menos 30 minutos y cuentan con conectividad integrada (chip GPS y tarjeta SIM) para enviar la ubicación del vehículo detenido, lo que facilita que el resto de usuarios de la vía sean avisados desde los paneles de carretera o a través de sus navegadores.

Un cambio por seguridad pero con obstáculos

Aunque la medida persigue reducir los accidentes por atropello en carretera (ya que permite señalizar sin salir del vehículo), no todos los conductores lo tienen fácil para cumplir con la norma.

Fenadismer, la patronal del transporte, ha denunciado que cerca de un millón de transportistas y autónomos se están viendo afectados por la falta de suministro de estas nuevas balizas. El secretario general de la organización, Juan José Gil, advertía que “no hay 31 millones de dispositivos para equipar todos los vehículos de aquí al 31 de diciembre”, una cifra que representa el parque automovilístico español que deberá contar con la V16 antes de que termine el año.

Actualmente menos del 10% de los vehículos de transporte de mercancías cuentan con la nueva baliza instalada, una situación que preocupa especialmente al sector por su alto nivel de exposición en carretera.

La DGT, consciente del problema

Tráfico es conocedora del desabastecimiento que denuncian los distribuidores, quienes ya han confirmado que no podrán cubrir la demanda antes del cierre del año. Por ello algunos colectivos del transporte reclaman que se establezca un periodo de adaptación o preaviso para evitar sanciones a partir de enero, especialmente para los profesionales que aún no han podido adquirir el dispositivo.

Mientras tanto la DGT insiste en la importancia de comprar solo modelos homologados y alerta de posibles fraudes detectados en la venta por internet. Muchos dispositivos se publicitan como “conectados” sin cumplir los requisitos exigidos y su uso podría suponer una multa.