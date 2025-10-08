Alerta de Gonzalo Bernardos sobre las pensiones a pesar del MEI: "Hagan lo posible por comprar una vivienda"

Con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina los temas de pensiones y salarios vuelven a colarse en la conversación pública. Cada final de año trae su propio ajuste: subidas ligadas al IPC, nuevos tramos de cotización, o reformas que afectan directamente a las nóminas.

Esta vez la atención se ha centrado en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): un recargo en las cotizaciones sociales que, a partir del 1 de enero de 2026, va a volver a modificar el sueldo neto de millones de trabajadores.

Reformas para garantizar las pensiones futuras

Durante los últimos días ha circulado con fuerza la noticia de que las nóminas más altas podrían ver una reducción de hasta 95 euros anuales debido al incremento progresivo de este mecanismo. El MEI, que entraba en vigor en 2023, nació con la intención de reforzar la llamada hucha de las pensiones: el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y asegurar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento de la población.

A partir de 2026, el recargo va a pasar del 0,8% al 0,9% sobre la base de cotización. De esa cifra un 0,15% corresponderá al trabajador y un 0,75% a la empresa. No parece mucho pero en términos anuales supone una pequeña merma para todos los empleados que coticen por jubilación, incluso aunque la cifra final ronde apenas entre los dos y cuatro euros al mes.

Lo cierto es que este descuento no genera ningún derecho adicional: no mejora la pensión futura, ya que su único destino es engordar el fondo común de la Seguridad Social. Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el dinero recaudado servirá para amortiguar el impacto de la jubilación del baby boom, un fenómeno demográfico que presionará el sistema en la próxima década.

Aun así 2026 no solo trae deducciones. Las pensiones contributivas volverán a revalorizarse conforme al IPC, lo que se traducirá en un incremento medio que busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Este doble movimiento (mayor descuento en nómina y subida en las prestaciones) reabre el eterno debate sobre la sostenibilidad del sistema.

Recelo de Gonzalo Bernardos

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha sido claro en sus recientes intervenciones: aunque el Gobierno refuerce el sistema con medidas como el MEI, "las pensiones no serán tan generosas como la actualidad".

Bernardos ha insistido en que los trabajadores, especialmente los más jóvenes, no deberían confiar su futuro financiero únicamente a la pensión pública. Su receta es directa: "Hagan lo posible por comprar una vivienda", aseguraba durante una de sus últimas apariciones en televisión. En su opinión tener un inmueble propio no solo ofrece estabilidad, sino que se convierte en “el mejor plan de pensiones” posible, frente a la incertidumbre económica y la inflación que sigue presionando los salarios.

El economista (habitual en debates televisivos) defiende que la vivienda actúa como un escudo frente al encarecimiento del alquiler y como una fuente de ingresos potencial mediante su revalorización o alquiler futuro: “Yo asesoro a mi hija para que se compre una vivienda, porque si no se la compra ya, va a tener que pagar muchísimo dinero más”, llegó a admitir en el pódcast Inversión inteligente.

Sus palabras han calado especialmente en un contexto donde solo el 29% de los menores de 30 años es propietario y los precios de la vivienda no dejan de subir (un 12,7% más solo en 2025 según el INE).