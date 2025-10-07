Ni el salario ni el prestigio: la ciencia descubre cuál el principal factor de felicidad en el trabajo

Durante años se ha repetido la misma idea de que ganar más o escalar posiciones en la empresa es la clave que nos haría sentir más felices. Sin embargo los últimos datos del Informe Mundial de la Felicidad en el Trabajo, elaborado por Happyforce y la Fundación Mundial de la Felicidad desmontan el mito.

Según este estudio internacional, que ha recogido respuestas de más de 2.800 personas en 52 países, la clave del bienestar laboral no está en el sueldo ni en el cargo, sino en algo mucho más humano: las relaciones sociales y el sentido de pertenencia dentro de la organización.

El informe destaca que los profesionales más felices son aquellos que mantienen lazos sólidos con su equipo y se sienten reconocidos y valorados por su entorno laboral: “Sentir aprecio y reconocimiento es el factor que no entiende de generaciones”,.

Los datos del estudio muestran una correlación de 0,7 entre felicidad y compromiso laboral, lo que evidencia que las personas más satisfechas también son las más implicadas con sus organizaciones.

Además Guatemala lidera el ranking mundial, con una puntuación de 4,5 sobre 5 en felicidad y 9 sobre 10 en compromiso (eNPS). Una conclusión que según los autores demuestra que el bienestar en el trabajo no depende de la riqueza del país, sino del tipo de cultura organizacional.

La flexibilidad gana la partida al salario

Uno de los hallazgos más claros es que el modelo de trabajo híbrido genera más felicidad y compromiso. Los empleados con flexibilidad laboral no solo son más felices, también muestran menor intención de cambiar de empresa.

El informe subraya además que el salario, una vez cubiertas las necesidades básicas, deja de ser un factor relevante de felicidad. En cambio la parte social del trabajo (la confianza, la colaboración y el reconocimiento) son el motor principal del bienestar.

Las cifras también reflejan que los profesionales de empresas pequeñas (menos de 50 empleados) son más felices que los que trabajan en grandes corporaciones o multinacionales, donde las relaciones suelen ser más impersonales.

La amabilidad, el nuevo predictor del bienestar

Estas conclusiones se refuerzan con los resultados del estudio Kindness and Happiness at Work, dirigido por Oliver Scott Curry, investigador de la Universidad de Oxford y una de las voces más influyentes en el estudio de la felicidad.

En su trabajo, Curry y su equipo desarrollaron el Kindness Questionnaire (KQ), un nuevo método para medir la amabilidad en el entorno laboral. Tras analizar los datos de más de 1.900 participantes descubrieron que la amabilidad (tanto al ofrecerla como al recibirla) predice niveles más altos de felicidad en el trabajo, incluso más que el salario o la posición jerárquica: “El trabajo muestra que las medidas generales de amabilidad son mejores predictores de la felicidad en el trabajo que las medidas específicas”.

El legado de Oliver Scott Curry

Oliver Scott Curry es también conocido por su investigación Seven Moral Rules Found All Around the World, uno de los estudios más citados de la Universidad de Oxford. En él identificó siete normas morales universales presentes en todas las culturas humanas, entre ellas la cooperación, la lealtad y la equidad.

Su línea de trabajo parte de una idea simple pero poderosa: la amabilidad no es solo un gesto social, sino un mecanismo evolutivo que refuerza las relaciones cooperativas y mejora el bienestar individual y colectivo.