La Policía Nacional identifica una nueva estafa que se hace pasar por tu banco: "Cuidado con este mensaje que te llega"

Los intentos de estafa a través de los dispositivos móviles se han disparado en los últimos meses hasta un punto en el que resulta casi imposible contenerlos todos.

Cada día son más frecuentes los casos en los que los ciberdelincuentes utilizan mensajes cada vez más realistas, haciéndose pasar por entidades bancarias, organismos públicos o incluso empresas de confianza.

La sofisticación de estos engaños hace que cualquiera pueda caer, por eso las autoridades insisten en que la única manera de estar realmente protegidos es mantenerse informados y atentos a las advertencias que lanzan cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Nuevo aviso de la Policía Nacional

En esta línea la Policía Nacional ha publicado recientemente un vídeo en el que alerta sobre una nueva técnica de estafa que está circulando por mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. En el vídeo los agentes advierten que los delincuentes están enviando mensajes que “aunque aparezcan con tus datos y con el nombre real de la entidad, no son de tu banco”. El mensaje diseñado con sumo cuidado para parecer auténtico, invita a hacer clic en un enlace o a facilitar información personal.

La Policía recuerda que, ante cualquier duda, “contacta directamente con tu banco, no hagas clic en ningún enlace y, por supuesto, no facilites datos personales ni de tu cuenta bancaria, ni siquiera tu número de teléfono”. Aunque puedan parecer básicas, estas recomendaciones son las más efectivas para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.

En caso de haber caído en la trampa, los agentes aconsejan actuar con rapidez: “Si has sido víctima, denuncia, guarda todas las pruebas, capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes”.

Además la Policía sugiere revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas bancarias y practicar lo que llaman egosurfin, es decir, comprobar la información personal que circula sobre uno mismo en internet: “Sin darte cuenta quizás puedas estar facilitando a los ciberdelincuentes” datos que luego utilizan para personalizar sus ataques.