Alerta para el puente de El Pilar de las cabañuelas de Jorge Rey por tormentas: "Entre el 11 y el 12 sí pueden destacar"

La semana ha comenzado con cierta intestabilidad en el cielo. aunque buena parte de España sigue bajo el dominio del anticiclón, algunas zonas del Mediterráneo han amanecido con cielos revueltos y chaparrones dispersos.

El portal especializado ElTiempo.es explica que durante los próximos días vamos a vivir un doble escenario con estabilidad casi total hasta el miércoles y un giro hacia la inestabilidad a partir del jueves. El anticiclón que ha mantenido el tiempo seco sobre la Península se irá desplazando hacia el norte dando acceso a vientos húmedos de levante y la aproximación de una vaguada desde el nordeste en una combinación que podría abrir la puerta a lluvias intensas o incluso torrenciales en algunos puntos.

La predicción de las cabañuelas de Jorge Rey para octubre

Y mientras los meteorólogos analizan los modelos el joven cabañuelo Jorge Rey también ha hecho su propia lectura de cómo se comportará el mes. En su canal de YouTube el burgalés ha repasado las cabañuelas para este octubre y ha lanzado algunas advertencias: “Ojo, porque hablamos de danas incluso ahora en octubre”.

Los primeros días del mes según su lectura estarán marcados por lluvias en el Cantábrico, pero con un ambiente cálido en el resto del país. A partir del 9 o 10 de octubre, está prevista la llegada de frentes atlánticos menos intensos aunque con posibilidad de que “rozarán el Cantábrico”.

El punto álgido, dice, llegaría en torno al puente del Pilar: “Entre el 11 y el 12 sí pueden destacar". También advierte de un aumento de las temperaturas por los vientos del sur y de que estas tormentas podrían extenderse, en menor medida, hacia el este peninsular. “Lo único que me preocupa es que lo que pase el 12 pase al final el 13 y cosas así, aunque en principio no debiera”.

Esta situación también alcanzará al archipiélago canario donde entre el 16 y el 17 podrían registrarse tormentas procedentes del Atlántico. Hacia el 18 o 19, prevé la formación de una borrasca que subiría las temperaturas y podría dejar tormentas importantes en el sur y Levante, con posibilidad de una nueva gota fría en el Mediterráneo.

Las cabañuelas dibujan un mes de octubre lleno de contrastes que irán desde el calor, las borrascas o las descargas eléctricas en un calendario que no termina de estabilizarse e insiste en que hablamos otra vez de posibles tormentas que puedan llegar a ser importantes en el Mediterráneo”.