Esta es la peligrosa "avispa asiática" que se ha encontrado por primera vez en Andalucía

En los últimos días el hallazgo de un nido de Vespa velutina (más conocida como avispa asiática) ha puesto en alerta a las autoridades y al sector apícola en Málaga. Se trata de la primera vez que se confirma la presencia de esta especie invasora en Andalucía: un descubrimiento que ha disparado las alarmas por los riesgos que implica tanto para la población como para la biodiversidad local.

El primer aviso llegaba desde una vivienda hasta que la confirmaba que se trataba, efectivamente, de la temida avispa asiática.

Desde la Asociación de Apicultores de Málaga los expertos explican que esta especie, originaria de Asia, lleva dos décadas causando estragos en el norte de España. Su llegada al sur representa un nuevo escenario en la lucha contra la expansión de insectos invasores. De momento solo se ha localizado un nido, pero la prioridad absoluta es destruirlo cuanto antes para evitar su reproducción, ya que su población tiende a multiplicarse con rapidez a partir de septiembre.

La hipótesis es que esta colonia podría haber llegado a través de plantones de castaños procedentes de Galicia, donde la Vespa velutina está ya muy extendida. Aun así no se descarta ninguna vía de entrada.

El riesgo de estas avispas es que son extremadamente defensivas y sus picaduras pueden causar reacciones graves, incluso mortales, en personas alérgicas o ante múltiples ataques. Además su presencia amenaza directamente a las abejas melíferas, esenciales para la polinización de cultivos. En regiones del norte, donde llevan años asentadas, han provocado pérdidas millonarias en apicultura, agricultura y ganadería.

La expansión hacia Málaga se produce, además, en un momento en el que la provincia ya convive con otra especie invasora, la avispa oriental (Vespa orientalis). Los apicultores advierten de que la coexistencia de ambas podría agravar los daños a los ecosistemas locales y aumentar la presión sobre las colmenas.

Las autoridades medioambientales han reforzado los protocolos de vigilancia y piden a la ciudadanía que no intente manipular los nidos por su cuenta. La Vespa velutina puede anidar tanto en árboles como en huecos de muros, tejados o jardines, y su capacidad de adaptación a entornos urbanos y rurales facilita una rápida expansión.