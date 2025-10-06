Adiós al desorden en la cocina: furor en Lidl por este sencillo organizador
En muchas ocasiones el problema no es tanto la falta de espacio como la dificultad para aprovecharlo bien
La vida doméstica por muy organizada que se pretenda suele ser una pequeña batalla diaria contra el desorden. Entre comidas, utensilios, compras y rutinas la cocina se convierte con facilidad en el epicentro del caos. El problema no es tanto la falta de espacio como la dificultad para aprovecharlo bien: ahí es donde entran en juego los sistemas de almacenaje: piezas sencillas que pueden marcar la diferencia entre una encimera despejada o un amasijo de cosas sin sitio fijo.
Contar con organizadores adaptados a nuestras necesidades reales es clave para mantener la calma visual y funcional de una casa. Estanterías, cajas, cestos o estructuras metálicas ayudan a tener cada cosa en su lugar y a ganar tiempo en el día a día.
En este contexto Lidl ha vuelto a acertar con el lanzamiento de una estantería metálica LIVARNO home: un accesorio tan simple como eficaz que se está ganando la atención de muchos compradores. Su éxito no parece casual: combina precio asequible (11,99 €), diseño compacto y una estructura resistente hecha para durar.
El modelo está disponible en versión giratoria o rectangular y está fabricado con marco de acero con recubrimiento en polvo, lo que lo hace resistente a la oxidación incluso en entornos húmedos como la cocina o el baño. Además su montaje rápido y la estabilidad garantizada por sus patas antideslizantes o con ventosas, facilitan que pueda colocarse prácticamente en cualquier rincón.
La versión giratoria (de unos 24 x 24 x 40,5 cm) gira 360° para tener a mano especias, frascos o pequeños utensilios. Es especialmente útil sobre la encimera o dentro de un armario, aprovechando el espacio vertical sin renunciar al orden. La rectangular (32,5 x 20 x 41,5 cm) ofrece una distribución más amplia con dos estantes, soporte para cuchillos, escurridor, ganchos ajustables y hasta espacio para la tabla de cortar.
Ambos modelos aguantan hasta 2 kg de carga por estante y cuentan con patas protectoras que cuidan las superficies. Pequeños detalles que hacen notar el enfoque práctico del diseño.
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Esperanza para miles de cordobeses
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba