Si miras la luna y ves este "halo" alrededor, cuidado: este es su significado meteorológico según la tradición de Córdoba

En tiempos de emergencia climática ya casi nadie se desentiende del cielo. Las señales son cada vez más claras: lluvias torrenciales, olas de calor, incendios incontrolables; fenómenos extremos que se multiplican año tras año y que confirman aquellas advertencias científicas que empezaron a escucharse en los años 70.

Mientras la tecnología ofrece mapas y modelos de predicción cada vez más sofisticados para entender este contexto muchas personas vuelven la vista a los métodos de siempre: las cabañuelas, los refranes, la sabiduría popular transmitida de generación en generación.

Ese regreso a lo ancestral no es casualidad y es que el refranero meteorológico ha servido durante siglos para guiar la vida en el campo y sigue siendo hoy un patrimonio cultural de enorme valor. Lo demuestra el trabajo “Tradición oral meteorológica de la Subbética cordobesa: valores patrimoniales y educativos”, firmado por Emilio Martínez Ibarra y María del Carmen Tirado Roldán investigadores de la Universidad de Granada. En él se recopilan y analizan un centenar de expresiones populares vinculadas al tiempo en esta comarca andaluza. Entre ellas, destaca un fenómeno que aún hoy sorprende a quien lo contempla: el halo alrededor de la Luna.

El "cerco" de la Luna y su advertencia popular

En la Subbética cordobesa el halo lunar no se menciona con ese término técnico, sino con una palabra mucho más sencilla y gráfica: cerco. Y según documentan los autores, la tradición es clara. Dos refranes lo dicen sin rodeos: “El cerco de la Luna moja o enjuga” y “Esta noche va a llover, tiene cerco la Luna”.

Detrás de esas frases hay toda una forma de leer el cielo: las personas que trabajaban la tierra sabían que cuando se formaba un círculo brillante alrededor de la Luna, lo más probable era que la lluvia no tardase en llegar. No se trataba de una simple superstición, sino de una observación transmitida de boca en boca y puesta a prueba durante generaciones.

Qué es realmente un halo

La ciencia lo explica con detalle: el halo es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz de la Luna (o del Sol) atraviesa nubes altas formadas por cristales de hielo. Estos diminutos prismas flotando en la atmósfera desvían la luz y generan ese anillo circular que muchas veces muestra un tono blanquecino o irisado.

Lo curioso es que lo que la física describe con fórmulas y óptica atmosférica, el saber popular ya lo había traducido en consejo práctico: si la Luna tiene cerco, prepara la tierra, porque puede que mañana se moje.

El estudio subraya que este refranero no es solo un vestigio del pasado, sino una auténtica seña de identidad cultural de la Subbética. Recogerlo y difundirlo tiene un valor doble: como memoria patrimonial y como recurso educativo para explicar a nuevas generaciones la relación íntima que siempre ha existido entre la naturaleza y la vida cotidiana.