Parece un pueblecito Italiano, pero está en Córdoba y tiene uno de los "monumentos naturales" más bellos de España

Una de las actividades favoritas de mucha gente cuando dispone de un rato libre para desconectar es visitar monumentos. España está repleta de ellos: palacios, castillos, iglesias o catedrales que condensan siglos de historia en cada piedra. Pero no siempre hay que mirar hacia lo construido por el ser humano para sorprenderse.

En más ocasiones de las que a veces reconocemos la propia naturaleza se encarga de esculpir joyas que no tienen nada que envidiar al patrimonio monumental. Y un buen ejemplo de ello lo encontramos en Montoro: un precioso pueblo de Córdoba que presume de un meandro tan espectacular que ha sido declarado Monumento Natural.

Monumento Natural de Montoro, en Córdoba

El protagonista de este escenario es el Guadalquivir que, cuando pasa por Montoro, traza una pronunciada curva que rodea el casco urbano casi por completo, creando un paisaje único en la península.

Esta curva fluvial de unos cinco kilómetros de longitud se abre paso entre materiales antiquísimos (se estima que entre 290 y 540 millones de años) fruto de la erosión continua del cauce dando como resultado una imagen que parece pintada, con el caserío blanco del municipio elevado sobre el promontorio y el río abrazándolo a sus pies.

El Monumento Natural Meandro de Montoro ocupa unas 100 hectáreas y no solo impresiona por la forma en que el Guadalquivir se enrosca alrededor del pueblo: a sus orillas se despliega una vegetación de ribera dominada por chopos y almeces, que sirven de refugio a numerosas aves propias de este tipo de entornos. La estampa se completa con las huertas que jalonan el entorno, lo que convierte al lugar en un paraíso para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.

Más allá de lo paisajístico, el meandro guarda también un importante valor histórico y cultural. A lo largo de sus orillas se conservan restos de antiguas aceñas: molinos hidráulicos que durante siglos aprovecharon la fuerza del agua para moler cereales, sobre todo trigo.

Construidos en arenisca y ladrillo, con muelas de granito representan la memoria de una pequeña industria artesanal ligada íntimamente al río. Algunos ejemplos como la Parada de los Castillos o Aceñuelas, bajo el Puente Mayor, se encuentran catalogados como bienes patrimoniales.

Además de estas estructuras en los alrededores destacan otros elementos como el puente de Las Donadas, la Fuente de la Oliva o antiguos molinos harineros como los de San Martín o Las Monjas.