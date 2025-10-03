Cuesta 26€ y pesa menos de 50 kilos: así es el patinete que acaba de llegar a Decathlon y ya está triunfando

En apenas media década el patinete, sobre todo en su versión eléctrica, ha pasado de ser un juguete infantil a convertirse en uno de los medios de transporte personal más habituales en las ciudades.

La búsqueda de alternativas más rápidas, económicas y menos contaminantes que el coche o la moto ha hecho que millones de personas lo adopten para moverse en trayectos cortos.

La transformación en la movilidad urbana es evidente: calles con menos tráfico, distancias que antes obligaban a usar transporte público ahora se recorren en minutos y, de paso, una apuesta por la sostenibilidad que gana terreno.

Decathlon ha incorporado entre sus novedades un modelo de patinete clásico, que recupera la esencia de este medio de transporte sin motor y lo hace con un precio que sorprende: apenas 26,95 euros.

Cómo es el nuevo patinete de Decathlon

El diseño apuesta por la sencillez y la seguridad. Su estructura de acero le da resistencia sin sacrificar ligereza, y tanto la base como los puños están recubiertos con material antideslizante para evitar resbalones durante la marcha. Lleva incorporadas dos ruedas de 125 mm con rodamientos ABEC-5, lo que garantiza un deslizamiento suave y estable en cada trayecto, mientras que el freno trasero, de pie, facilita el control en cualquier momento.

Otro detalle interesante es el manillar, ajustable en tres alturas (67, 72 y 76 cm), que además se pliega en 90 grados, permitiendo transportarlo fácilmente o guardarlo en casa sin ocupar apenas espacio. Todo esto en unas dimensiones muy contenidas (65 x 32 x 76 cm) que lo convierten en un accesorio cómodo para llevar de un sitio a otro.

Ventajas y límites de los patinetes no eléctricos

Aunque los eléctricos se llevan gran parte del protagonismo, los modelos clásicos siguen teniendo sus defensores. Entre las ventajas están la autonomía infinita (no dependen de baterías ni recargas), el precio reducido y el hecho de que fomentan la actividad física, mejorando la motricidad, el equilibrio y la orientación espacial de los más pequeños.

La parte menos favorable es que requieren esfuerzo físico constante y, lógicamente, no permiten recorrer largas distancias a la misma velocidad que los eléctricos. Sin embargo, para un uso lúdico o trayectos cortos, el equilibrio entre coste, sencillez y durabilidad hace que sigan siendo una alternativa vigente.