Adiós a avisar a los vecinos: estas son las reformas que puedes hacer en casa sin avisar

En plena efervescencia inmobiliaria, con un aumento de las hipotecas y de la compraventa de viviendas, no es raro que también se dispare el número de reformas, especialmente cuando según Idealista en España hay al menos nueve millones de inmuebles que requieren rehabilitación para actualizar el parque de viviendas.

Quienes se lanzan a renovar su casa descubren pronto, sin embargo, que no basta con contratar a una empresa de reformas y empezar: hay un entramado de permisos municipales y de obligaciones con la comunidad de vecinos a superar primero.

La Ley de Propiedad Horizontal marca precisamente esa frontera entre lo que puedes hacer libremente en tu vivienda y lo que necesita autorización con el objetivo de proteger el derecho de cada propietario a adaptar su casa a sus necesidades, sin que eso ponga en riesgo la seguridad del edificio o los intereses del resto de vecinos.

Cuándo sí hay que pedir permiso a la comunidad

Toda obra que afecte a elementos comunes del edificio exige autorización. Y aquí se incluyen aspectos tan sensibles como la fachada, la estructura, los muros de carga, las cubiertas o cualquier instalación general (electricidad, fontanería, ascensores, etc.). El motivo es claro: esas partes no pertenecen solo a un vecino, sino a todos y si alguien decide modificarlas por su cuenta el perjuicio puede recaer sobre el conjunto de la comunidad.

En esos casos la autorización debe obtenerse en junta de propietarios, no basta con el visto bueno del presidente. Además si el proyecto implica alterar la configuración exterior del edificio, no solo se necesita el consentimiento vecinal: también hay que tramitar la licencia municipal correspondiente.

Las obras que no necesitan autorización

El artículo 15 de la LPH establece un escenario distinto para las reformas que se limitan a la vivienda privada y no tocan ningún elemento común.

En este caso el propietario tiene libertad total para actuar: cambiar la distribución interior de las habitaciones, renovar el baño o la cocina, pintar, poner un nuevo suelo o modificar los acabados entran en esta categoría.

Es decir, todas las intervenciones que se desarrollan dentro de los límites del piso o local y que no alteran servicios generales ni la estructura del inmueble.

Incluso en reformas de mayor envergadura, siempre que no se afecte a elementos comunes, la ley ampara el derecho del propietario a actuar sin pedir permiso aunque hay que tener presente que aunque la comunidad no pueda intervenir, el ayuntamiento sí puede hacerlo si no se solicitan las licencias urbanísticas obligatorias.

¿Y las obras menores?

Existe un punto intermedio: las llamadas obras menores. Para ellas no hace falta autorización previa, pero sí informar a la comunidad de que se van a realizar.

Esa comunicación es de carácter meramente informativo, no da derecho a los vecinos a paralizar la obra si cumple la normativa, pero sí ayuda a evitar malentendidos y posibles conflictos.

Cuando surgen los conflictos

A pesar de la claridad de la norma, los choques entre propietarios y comunidades son frecuentes en los grises de hasta dónde llega lo privativo y dónde empieza lo común; y si el desacuerdo no se resuelve con la mediación del presidente o del administrador, el caso puede acabar en los tribunales. Y en ese terreno la jurisprudencia es clara: todo lo que no esté expresamente definido como privativo se considera común.