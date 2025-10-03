Acaban de llegar a IKEA y ya son un éxito: la gama de espejos desde 1,49€ que 'duplican' el tamaño de cualquier habitación

Uno de los recursos más eficaces y al mismo tiempo más sencillos a la hora de transformar una estancia es el espejo. No solo cumple su función práctica de permitirnos vernos antes de salir de casa o al preparar la rutina diaria, sino que además tiene un efecto inmediato en la percepción del espacio: aporta luz, amplitud y da la sensación de que las habitaciones son más grandes de lo que realmente son.

Estos tres modelos tienen en común que resultan asequibles y versátiles: desde el espejo básico de menos de dos euros hasta la opción alargada pensada para estancias más amplias, se convierten en aliados sencillos para quienes quieren renovar la decoración con una mínima inversión.

Los espejos como aliados en la decoración

La gama de espejos low cost del catálogo de novedades de IKEA llama precisamente la atención por la capacidad de multiplicar la luz y duplicar el tamaño visual de cualquier habitación sin necesidad de grandes reformas.

Se trata de tres modelos muy diferentes en formato y precio, pero con un punto en común: todos están pensados para encajar en cualquier rincón del hogar y todos cuentan con película de seguridad, lo que evita riesgos en caso de rotura del vidrio.

LÖNSÅS: el básico por 1,49 € que encaja en cualquier rincón

El más pequeño y también el más económico es el LÖNSÅS, que mide 21x30 cm y cuesta apenas 1,49 euros. Su sencillez es su gran baza: puede colocarse en un marco del mismo tamaño o usarse tal cual en la pared con la cinta adhesiva incluida.

Es una opción perfecta si lo que se busca es un detalle discreto o si se quieren combinar varios para crear una composición.

RUNDOXEL: el efecto decorativo con bordes ondulados

Un escalón más arriba aparece el RUNDOXEL, de 30x40 cm, con un precio de 2,99 euros. A diferencia del anterior este modelo destaca por un acabado ondulado en los bordes que, al colocar varios juntos, genera un patrón continuo muy llamativo.

Se convierte así en una pieza con valor decorativo propio, ideal para un recibidor o como parte de un tocador. Incluye cinta de doble cara para la instalación, aunque conviene tener en cuenta que puede dañar superficies delicadas como la pintura o el papel pintado.

FREBRO: el espejo alargado perfecto para baños y dormitorios

Para quienes buscan un espejo más funcional, pensado para ver casi todo el cuerpo y al mismo tiempo adaptable a diferentes estancias, IKEA ha incorporado el FREBRO. Con sus 20x120 cm y un precio de 7,99 euros, es el más grande de los tres.

Puede colocarse en vertical u horizontal y está testado para soportar la humedad, lo que lo hace especialmente útil en baños. Incluye fijaciones de montaje, aunque para asegurar su instalación se necesitan cuatro tornillos y los herrajes adecuados según el tipo de pared.