Sustituir el limpia cristales por esta fórmula casera: por qué recomiendan usar este desinfectante en casa
El reto medioambiental requiere de cambios que hagan nuestro día más sostenible
La mayor conciencia medioambiental y también el cuidado de nuestra propia salud han llevado a muchas personas a cuestionarse la composición de algunos productos de limpieza que siempre se habían dado por hechos. Botellas que entraban en la cesta de la compra sin pensarlo dos veces ahora se analizan con lupa: qué respiramos realmente cuando pulverizamos la ventana de la cocina o qué residuos se quedan en el aire o en las superficies de casa?
Ese cambio hacia una limpieza más sostenible no es un camino que se pueda hacer de golpe ni sin asesoramiento. Los especialistas advierten que hay zonas de la casa que, por su alta exposición a bacterias (como cocinas o baños), sí necesitan productos con eficacia probada frente a patógenos. Pero también hay otras donde sí es posible empezar a reducir la carga química.
Una fórmula casera que gana adeptos
Según medios especializados como Treehugger una alternativa sencilla y natural es usar una mezcla de vinagre blanco y agua, a la que se puede añadir una pequeña cantidad de jabón neutro o de castilla. Es una receta casera que muchas personas utilizan para limpiar cristales, espejos y ventanales con buenos resultados: elimina la película de polvo, deja menos residuos visibles y evita químicos más agresivos.
El portal británico Bedford Window Cleaning añade que el vinagre tiene varias ventajas frente al limpiacristales convencional: es barato, no tóxico y, al ser un ácido débil, actúa bien sobre manchas ligeras o restos de agua. También reduce la exposición a compuestos volátiles presentes en algunos productos químicos comerciales.
Ventajas frente a los productos químicos
Las principales ventajas de esta sustitución son tres:
- Menos exposición química: se reducen los vapores que pueden afectar a personas con alergias o problemas respiratorios.
- Impacto ambiental menor: el vinagre y el jabón neutro son biodegradables y no liberan compuestos tan persistentes como algunos limpiadores industriales.
- Costo más bajo: con un litro de vinagre y un poco de agua destilada se consiguen varias botellas de limpiacristales casero.
Lo que conviene tener en cuenta
Ahora bien no todo son ventajas y los expertos lo subrayan. Desde NT Property Care explican que el vinagre puede no ser seguro para todas las superficies: puede dañar los marcos metálicos, corroer juntas de goma o afectar a recubrimientos especiales en cristales tintados. También existe el riesgo de que, si el agua usada es “dura”, queden rayas o marcas después de la limpieza.
Los limpiacristales comerciales, en cambio, suelen estar diseñados para evitar ese tipo de problemas y ofrecer un acabado más uniforme. Por eso siguen siendo recomendables cuando se trata de cristales delicados, ventanas con tratamientos especiales o en lugares donde se quiere asegurar un resultado impecable sin complicaciones.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba