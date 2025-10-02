Sonia López Iglesias, especialista en adolescencia: "Jamás le digas a tu hijo que te avergüenzas de la música que escucha"

Madre de dos adolescentes y con 30 años de experiencia acompañando familias, la orientadora y docente Sonia López Iglesias (Igualada, 1975) está empeñada en demostrar a las madres y los padres que la adolescencia no es tan fiera como la pitan. Asegura que uno de los secretos es la conexión, una unión emocional que brinda a los chavales y chavalas confianza, protección, amor y calma. “Sabemos que la tenemos cuando nuestro hijo se mete en un problema y somos la primera persona a la que llama”, destaca la autora de 'Cuando la adolescencia duele' (Destino), un puñado de recetas básicas para cuidar algo que no atraviesa su mejor momento: la salud mental de los más jóvenes.

-Asegura que la receta básica para los padres y madres de adolescentes es “estar a su lado sin condiciones” e insiste en el error que supone decirles todo el día lo que hacen mal.

-El secreto de todo es conocer correctamente la etapa. Eso ayuda a que no reacciones incorrectamente ante situaciones que son muy normales. Si yo entiendo que nada de lo que hace es personal sino fruto de su cerebro inmaduro, no me lo llevo a mi terreno personal. El problema es que son grandes físicamente y les tratamos como adultos, pero no lo son. Su cerebro inmaduro no está preparado para asumir determinados comportamientos, como la planificación o el control de impulsos. Hay que brindarles esa serenidad que no tienen en su interior. Eso no significa que no pongamos límites.

-¿Cómo lo hacemos si nos pilla mayores y con menos energía?

-Y con la menopausia o la perimenopausia, sí. Es un cóctel de hormonas muy complicado, pero olvidamos que los adultos somos nosotros. La que tiene que poner calma y dar ejemplo eres tú. Insisto en que el secreto para las familias es comprender la etapa.

-¿Por qué es tan importante que no le critiquemos todo el rato?

-Jamás le digas que te da vergüenza la música que escucha o su manera de vestir. Tienes que mostrar interés por su vida, incluida su música y sus aficiones. Actitudes como compartir una serie con ellos o estar en el coche escuchando su lista de Spotify les dan pie a que piensen que nos importa lo que les gusta, y eso te da conexión, que es crucial. Lo que sí puedes trabajar son las letras de esas canciones porque no hay que tolerar las que, por ejemplo, van en contra de la mujer.

-¿Cuándo sabemos que tenemos conexión?

-Cuando se mete en un problema y eres la primera persona a la que llaman. Quizá te enfades por lo que ha hecho y establezcas unas consecuencias, pero tú sigues siendo su pilar. Eso no significa justificar conductas incorrectas. Hablo siempre de la pedagogía del querer, que incluye amor, respeto y empatía y que no es contraria a los límites y las consecuencias. Los adolescentes problemáticos, en gran medida, son los que han crecido bajo la sobreprotección. Son emperadores y viven con frustración cuando no consiguen lo que quieren. No han desarrollado la perseverancia ni el esfuerzo. No saben gestionar emociones ni pedir ayuda. Eso es algo que se tiene que trabajar en la infancia.

-¿Cómo le ayudo a gestionar emociones de pequeño?

Primero, identificándolas. Y después, validándolas. Le tienes que decir que entiendes y validas que se enfade, pero no justificas que levante la voz o que dé un portazo.

-Defiende que la conexión emocional con nuestros hijos reduce el riesgo de enfermedad mental y de consumo de sustancias.

-Esa conexión le da bienestar emocional, salud mental y física. Si tu adolescente nota que su casa es una zona de confort, le ayuda a estar más tranquilo porque el nivel de estrés y ansiedad se reduce mucho. Se sienten respetados y seguros.

-Describe el caso de una chavala de 19 años que le confesaba que no recordaba la última vez que sus padres le hicieron sentir que la querían.

-Cuando son mayores olvidamos toda la parte de pedagogía del querer, que incluye dar muchos abrazos y decirles ‘te quiero’.

-¿Cómo lo vamos a hacer si no se dejan?

-Las muestras de cariño son muy necesarias. A mis hijos, que son más grandes que yo, siempre les estoy pidiendo abrazos. Me llaman pesada, pero lo necesitan. Muchas veces nos explican cosas y no les prestamos atención, solo les preguntamos si tienen deberes y qué tal les ha ido el examen. Si nos cuentan, por ejemplo, que se han peleado con su mejor amigo hay dos opciones. Una es comentarles que una tontería y que ya se arreglarán. La otra es decirles: ‘vaya, lo siento, ¿qué os pasado?'. Un adolescente necesita tu afecto constante. Yo sigo besando a mis padres cuando les veo y mis hijos me besan a mí cuando llegan a casa. Además, tenemos una herramienta buenísima, el móvil. Yo expreso mi cariño a través de mensajes de WhatsApp y les digo, por ejemplo, que espero que les vaya muy bien el examen o el primer día de clases.

-Pide a los padres que jamás tiren la toalla. ¿Qué hacer si tu hijo tiene 20 años, ni estudia ni trabaja, no tiene aficiones y consume alcohol?

-Trabajé muchos años con alumnos de alto riesgo social expulsados de institutos por tomar drogas o agredir a profesiones. Les ayudábamos a reinsertarse en la sociedad a través del aprendizaje de un oficio. Les enseñábamos carpintería de aluminio y administración. El 85% acababan trabajando y el 60%, sacándose el título de ESO. Lo que necesita un adolescente es sentirse útil y que alguien crea en él.

-Escribe sus libros para guiar a las familias y porque se ha cansado de ver y leer tantas cosas negativas de la adolescencia. ¿Tanto nos pasamos?

-Mi primer libro se titula 'El privilegio de vivir con un adolescente'. Si le preguntas a un adulto qué piensa de un adolescente te dirá que es un irresponsable y un desordenado. No caemos en la cuenta de que es una etapa muy difícil y compleja. Es muy delicado hacerse mayor. Como madre, es el momento en el que mis hijos más me necesitan y más requieren que esté presente.

-¿Hasta cuando dura la adolescencia?

-Puede llegar hasta los 21 o los 22 años. Depende de cuando haya empezado. La preadolescencia es una invención social. La adolescencia empieza con los cambios pubertales, el estirón, el vello, el acné, las primeras contestaciones en casa… En las niñas, entre los 10 años y los 12. Los niños, de 12 a 14.