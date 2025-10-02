Blanqueamiento dental en personas mayores: estas son las advertencia que hacen los expertos

Con el paso de los años los dientes cambian de aspecto y el esmalte (esa capa dura y brillante que los recubre) se desgasta poco a poco y deja más expuesta la dentina, de un tono naturalmente amarillento. La edad es uno de los factores más claros, pero no el único: los hábitos de higiene, el consumo de café, té o tabaco, además de ciertos medicamentos y enfermedades, también influyen en que el blanco se vaya apagando con el tiempo.

Por eso no sorprende que muchas personas ya en la madurez se pregunten si pueden recuperar parte de esa luminosidad con un tratamiento de blanqueamiento. El interés es creciente y está muy ligado a cómo nos vemos a nosotros mismos: la sonrisa sigue siendo una carta de presentación, incluso cuando se cumplen 60 o 70 años.

Qué es y cómo funciona el blanqueamiento

La mayoría de productos y tratamientos se basan en el mismo principio: el uso de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o peróxido de carbamida. Estos compuestos desencadenan una reacción de oxidación que elimina manchas superficiales y también de capas internas. El resultado puede ser una sonrisa más clara, pero a costa de que el esmalte se vuelva más poroso y sensible como advierte este artículo de Scientific American (2023).

El abanico de opciones es amplio: desde tiras y geles con luz LED pensados para uso doméstico hasta tratamientos en consulta con mayor concentración y técnicas más potentes. En el blog How Seniors Can Whiten Their Teeth se explica que en el caso de personas mayores antes de empezar cualquier proceso es fundamental una revisión dental. No todos los dientes responden igual y la presencia de coronas, empastes o caries puede cambiar por completo el resultado y el nivel de riesgo.

Recomendaciones específicas para personas mayores

La edad influye en el grosor del esmalte: cuanto menos queda, menos margen hay para alcanzar tonos muy blancos sin comprometer la salud dental. Como recuerda la dentista Nadia Rodríguez en Scientific American, los dientes de una persona joven pueden aclararse más que los de alguien mayor, simplemente porque tienen más esmalte disponible.

Eso no significa que los seniors no puedan blanquearse los dientes. De hecho según el artículo de Amate (2023), las opciones van desde pastas con flúor y agentes blanqueadores suaves hasta tiras con luz LED o tratamientos en clínica. Lo importante es que se adapten a cada caso.

Los expertos recomiendan, además: