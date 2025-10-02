Blanqueamiento dental en personas mayores: estas son las advertencia que hacen los expertos
La comunidad dentífrica expone una serie de recomendaciones para las personas de avanzada edad que planean aclarar el esmalte de su dentadura
Con el paso de los años los dientes cambian de aspecto y el esmalte (esa capa dura y brillante que los recubre) se desgasta poco a poco y deja más expuesta la dentina, de un tono naturalmente amarillento. La edad es uno de los factores más claros, pero no el único: los hábitos de higiene, el consumo de café, té o tabaco, además de ciertos medicamentos y enfermedades, también influyen en que el blanco se vaya apagando con el tiempo.
Por eso no sorprende que muchas personas ya en la madurez se pregunten si pueden recuperar parte de esa luminosidad con un tratamiento de blanqueamiento. El interés es creciente y está muy ligado a cómo nos vemos a nosotros mismos: la sonrisa sigue siendo una carta de presentación, incluso cuando se cumplen 60 o 70 años.
Qué es y cómo funciona el blanqueamiento
La mayoría de productos y tratamientos se basan en el mismo principio: el uso de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o peróxido de carbamida. Estos compuestos desencadenan una reacción de oxidación que elimina manchas superficiales y también de capas internas. El resultado puede ser una sonrisa más clara, pero a costa de que el esmalte se vuelva más poroso y sensible como advierte este artículo de Scientific American (2023).
El abanico de opciones es amplio: desde tiras y geles con luz LED pensados para uso doméstico hasta tratamientos en consulta con mayor concentración y técnicas más potentes. En el blog How Seniors Can Whiten Their Teeth se explica que en el caso de personas mayores antes de empezar cualquier proceso es fundamental una revisión dental. No todos los dientes responden igual y la presencia de coronas, empastes o caries puede cambiar por completo el resultado y el nivel de riesgo.
Recomendaciones específicas para personas mayores
La edad influye en el grosor del esmalte: cuanto menos queda, menos margen hay para alcanzar tonos muy blancos sin comprometer la salud dental. Como recuerda la dentista Nadia Rodríguez en Scientific American, los dientes de una persona joven pueden aclararse más que los de alguien mayor, simplemente porque tienen más esmalte disponible.
Eso no significa que los seniors no puedan blanquearse los dientes. De hecho según el artículo de Amate (2023), las opciones van desde pastas con flúor y agentes blanqueadores suaves hasta tiras con luz LED o tratamientos en clínica. Lo importante es que se adapten a cada caso.
Los expertos recomiendan, además:
- No abusar de los tratamientos: espaciar las sesiones al menos seis meses en clínica o varios meses en el caso de kits caseros.
- Cuidar la remineralización: usar dentífricos con flúor o hidroxiapatita y mantener una dieta con calcio y fósforo (lácteos, pescado, vegetales de hoja verde).
- Aceptar límites realistas: un tono ligeramente más claro que el blanco de los ojos suele considerarse un objetivo seguro.
- Priorizar la limpieza profesional: antes de iniciar un blanqueamiento, eliminar placa y sarro puede mejorar mucho el aspecto sin riesgos añadidos.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba