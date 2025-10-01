Estos son los alimentos de temporada de octubre que tienes que comer para frenar la caída del cabello

Con la llegada del otoño sucede algo que ya casi todo el mundo conoce y teme: el efluvio telógeno estacional. Así se llama el proceso natural por el que se cae más pelo de lo habitual durante estas semanas.

Los dermatólogos explican que se trata de un recambio fisiológico del folículo piloso, que responde a los cambios de luz solar, temperatura y biorritmos. En otras palabras que el pelo entra antes en la fase de caída y durante unas semanas da la sensación de que perdemos mucho más de lo normal.

Relación entre la caída del cabello y la alimentación

Ante la pregunta sobre qué tiene que ver la alimentación con todo esto, la respuesta la plantean dos estudios de referencia en este tema ayudan a aclararlo: el primero, una revisión sistemática publicada en 2025, analizaba más de 60.000 participantes y concluía que los niveles más altos de vitamina D e hierro estaban inversamente relacionados con la alopecia. En sus palabras “diet and nutrition play a crucial role in hair health, particularly vitamin D and iron supplementation", es decir qie cuanto mejor era el estatus de estos nutrientes, menor riesgo de caída.

El segundo firmado por Guo y Katta en 2017, señalaba que déficits de hierro, zinc, biotina, vitamina D o proteínas pueden contribuir a diferentes tipos de alopecia. De hecho remarcan que el hierro es la deficiencia nutricional más común en el mundo y que su falta está “bien reconocida como una causa de pérdida difusa de cabello”.

También advierten de un detalle importante: los suplementos sin control pueden empeorar el problema, como ocurre con el exceso de vitamina A o selenio, que se asocia directamente a más caída.

Alimentos para frenar la caída estacional

Con estas claves en la mano, toca mirar a la huerta española y ver qué nos ofrece este mes de octubre para llenar el plato de nutrientes amigos del cabello.

Según el calendario de verduras de temporada, este es un mes rico en opciones. Las espinacas y acelgas, cargadas de hierro y vitaminas A, C, E y K, son grandes aliadas contra el déficit. Las coles, el brócoli o la col lombarda aportan además antioxidantes y minerales como el calcio y el magnesio. La calabaza, el boniato y la zanahoria se distinguen por su contenido en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A (en cantidades fisiológicas, no como suplemento).

Si lo que buscamos es mejorar la absorción del hierro vegetal, ahí entran en juego frutas como la granada, las mandarinas, las naranjas o el kiwi, todas ellas ricas en vitamina C.

Tampoco hay que olvidar a los frutos secos recién recolectados, como las nueces y castañas, que añaden zinc, selenio y grasas saludables. Y, aunque no es de la huerta, el pescado azul (sardina, caballa, bonito) es otro producto de temporada clave por sus aportes de vitamina D y ácidos grasos omega-3.