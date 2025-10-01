Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno

Cada año, millones de personas se preparan para ajustar sus relojes con la llegada de los cambios de horario: el de verano y el de invierno. Aunque para muchos supone un pequeño desajuste en el sueño o en la rutina, el cambio de hora es una tradición vigente desde 1940.

Cada cambio horario marca el inicio de una nueva fase, ya que la variación de la luz solar influye en nuestro ritmo biológico, nuestro ánimo y nuestra productividad.

Como es costumbre, tal y como recoge la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, estos ajustes se realizan para aprovechar mejor la luz natural del día.

El horario de verano se lleva a cabo durante la madrugada del último sábado al último domingo de marzo, mientras que el de invierno se efectúa el último domingo del mes de octubre.

Por lo tanto, durante la noche del sábado 25 de octubre al domingo 26, se tendrá que retrasar el reloj: a las 3 horas de la madrugada, serán las 2.

Con este ajuste, esta noche se dormirá una hora más. Además, a partir de ese día, amanecerá sobre las 8 de la mañana y anochecerá entre las 17:30 y las 18 horas.

Este horario se mantendrá hasta el próximo 29 de marzo de 2026, cuando volverá el horario de verano.

En relación con la posible eliminación del cambio de hora, la Comisión Europea ha propuesto su fin, pero la decisión final depende de cada país miembro. En España, el debate continúa, y aunque no se ha tomado una decisión definitiva, el país sigue realizando los cambios de hora según lo establecido por la legislación vigente.