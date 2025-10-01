Antonio Escribano Zafra, médico nutricionista: "La dieta mediterránea siempre ha sido la más adecuada para prevenir todo tipo de enfermedades porque está basada en frutas y verduras"

Con la llegada del otoño siempre se repite la misma historia: resfriados, gripes, bajadas de defensas. El cuerpo nota el cambio de temperatura, los días más cortos y la reducción de horas de sol. Y en ese escenario la alimentación se convierte en un aliado fundamental, no solo para sentirse con más energía, también para preparar el organismo frente a posibles infecciones que circulan en esta época del año.

Uno de los especialistas que más ha insistido en la relación entre lo que comemos y la capacidad del cuerpo para defenderse de enfermedades es el médico cordobés Antonio Escribano Zafra, endocrinólogo y catedrático de Nutrición Deportiva. Junto a su hijo, experto en Medicina Interna e Infecciosas, participaba en un programa de Canal Sur durante el confinamiento, con un mensaje que, aunque la pandemia de coronavirus quedó atrás, mantiene hoy plena vigencia.

La importancia de la alimentación para las defensas

En esa intervención televisiva Escribano recordaba que "hay alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a preparar a nuestro organismo ante futuras infecciones". El planteamiento surgía en plena crisis sanitaria, cuando padre e hijo decidieron escribir un libro con la idea de que "la gente tenga armamento y tenga recursos para mejorar su estado físico y sus defensas".

La base de su receta está en la tradición de siempre: la dieta mediterránea. En palabras del propio médico: "La dieta mediterránea siempre ha sido la más adecuada para prevenir todo tipo de enfermedades porque la dieta mediterránea fundamentalmente está basada en frutas y verduras".

Qué aporta la dieta mediterránea

Frutas, verduras, pescado azul, carne en su justa medida, aceite de oliva y lácteos enteros. Explica que ese patrón garantiza un aporte de nutrientes esenciales para las defensas: "Las frutas son el principal producto de la vitamina C, la verdura es exactamente igual y luego todo lo que son las proteínas a base de la carne a base del pescado, el aceite de oliva vitaminada, vitaminas y zinc, selenio, cobre, hierro".

El problema, según advierte, es que ese modelo alimentario está quedando en segundo plano: "la dieta mediterránea se está convirtiendo en un mito que luego la gente siguió muy poco". Cada vez se consumen menos frutas y pescado azul, lo que ha llevado a que "la vitamina D es muy baja entre la gente, la vitamina C prácticamente también y el resto de minerales… realmente no son altos".

Más allá de lo que comemos

Además de poner en valor lo que sí conviene incluir en la mesa, Escribano no pasa por alto lo que debilita nuestras defensas. Lo resumía de forma clara: "no hay que olvidar que el alcohol es uno de las sustancias que mayor deteriora el sistema inmunológico".

A su juicio el reto no solo es recuperar una alimentación equilibrada, sino también acercar la terminología médica al ciudadano de a pie: "Nunca ha sido tan importante y nunca se ha hablado tanto del sistema inmunológico y creo que a partir de ahora términos como anticuerpos, antígenos, inmunoglobulinas… debemos acercarlo a la población".

Una lección que sigue vigente

Si algo dejaba la pandemia es la evidencia de que cuidarse día a día es la mejor estrategia preventiva. Y como recuerda el propio especialista, la clave está más cerca de lo que pensamos: en el mercado, en la frutería de barrio o en la mesa familiar.

El mensaje de Antonio Escribano Zafra no ha cambiado con el paso de los años: volver a la dieta mediterránea no es nostalgia, es salud. Y en un otoño que arranca con nuevos virus y viejos resfriados, quizá sea el mejor recordatorio.