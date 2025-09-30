Virginia Troconis (45 años): Para combatir la hinchazón "tomo mucha más agua, meto en mi menú alcachofas y algún zumo verde"

Este fin de semana Virginia Troconis ha vuelto a aparecer en televisión junto a su marido, Manuel Díaz El Cordobés. La pareja participó en el programa de Antena 3 'Emparejados' y, como ya es habitual, la modelo venezolana acaparó todas las miradas. No solo por la complicidad que mantiene con el torero y sus hijos, también por la imagen de salud, vitalidad y equilibrio que transmite a sus 45 años.

Ese bienestar no es casualidad ni fruto de ningún secreto inalcanzable. Hace unos años Troconis lo dejó claro en su primer libro, publicado con Editorial Planeta, bajo el título 'Comida, vamos a llevarnos bien'. En esta obra escrita junto al nutricionista Pablo Ojeda, la modelo explicaba su forma de entender la alimentación y cómo había conseguido que esta se convirtiera en una aliada y no en una lucha constante.

Las dietas milagro

En una entrevista concedida a Women’s Health tras la publicación, Virginia confesaba que durante su juventud llegó a hacer dietas milagro que no lograban resultados reales: “Cuando eres joven todo lo que escuchas lo quieres hacer y todas las dietas que ves las quieres hacer. Pero según vas creciendo llega un momento que te das cuenta que no, las dietas no funcionan porque no perduran en el tiempo”.

Con el paso de los años la modelo ha aprendido a disfrutar de la comida sin caer en restricciones extremas. Asegura que no se priva de nada y que lo importante es encontrar un balance entre lo que se come y lo que se gasta con la actividad física: “Lo importante es lo que haces todos los días, no un día puntual”.

Combatir la hinchazón después del fin de semana

Uno de los aspectos que más interés despierta en sus seguidores es cómo consigue combatir la hinchazón después de los fines de semana, cuando las comidas suelen ser más copiosas. Troconis lo tiene claro: “tomo mucha más agua, meto en mi menú alcachofas y algún zumo verde”. Una rutina sencilla y sin radicalismos que, según explica, le ayuda a recuperar su sensación de ligereza sin necesidad de caer en supuestos “planes detox” que se venden como milagrosos.

La venezolana también ha compartido pequeños trucos que ha incorporado en su día a día, como reducir progresivamente el azúcar del café hasta eliminarlo por completo, o prescindir de los refrescos y postres que antes sí formaban parte de su rutina. Cambios paulatinos que, con el tiempo, le han permitido tener un estilo de vida mucho más equilibrado.

La clave: disfrutar de la comida

Para Troconis la clave está en disfrutar de la comida y no vivirla como un castigo. No cree en fórmulas mágicas, sino en conocerse a uno mismo y aprender qué alimentos sientan mejor o peor: “Lo que te sienta bien a ti puede no sentarme bien a mí. ¡Incluso las verduras!”.

Su filosofía es clara: no se trata de estar delgado a cualquier precio, sino de sentirse bien y saludable. Una manera de entender la alimentación que, sumada a su pasión por el deporte, explica por qué sigue siendo referente de vitalidad y equilibrio cada vez que aparece en público.