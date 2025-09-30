La Guardia Civil pide a la población española que extreme la precaución en el móvil en estos cuatro casos: "Sea precavido"

El alud de intentos de ciberestafa que cada día recibe la población española es tan grande, tan variado y tan rápido en mutar de un formato a otro que resulta casi imposible que todo el mundo esté permanentemente informado de qué técnicas concretas debe evitar.

Por esta razón la Guardia Civil ha decidido recordar a los ciudadanos algunas pautas generales para reducir los riesgos cuando se interactúa con el teléfono móvil y con el entorno digital.

En un mensaje difundido en redes sociales, el cuerpo insiste en que “no confíe en los supuestos mensajes de su banco en el que le soliciten las claves secretas y sus números de tarjeta”. La advertencia apunta a una de las modalidades más comunes de fraude digital: el phishing bancario, que busca que el usuario entregue datos sensibles haciéndose pasar por una entidad legítima.

El segundo consejo va en la misma línea de protección de la información personal y financiera: “no realice compras en páginas que no garanticen la seguridad de sus datos”. La recomendación se centra en el comercio electrónico, un terreno donde cada día aparecen nuevas páginas fraudulentas con precios muy bajos como reclamo y que, en realidad, solo buscan quedarse con los datos de las tarjetas.

El tercer recordatorio que lanza la Guardia Civil también apunta a la trampa del gancho fácil: “desconfíe de grandes ofertas o chollos en las redes”. La premisa es simple: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea mentira.

Y por último la advertencia se dirige a la forma en que usamos las redes sociales: “sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes sociales”.