Ni Roomba ni Conga: Aldi saca a la venta un robot aspirador por menos de 100 euros

Uno de los grandes quebraderos de cabeza en cualquier casa es mantener el suelo limpio. Y todavía más para quienv ive cerca de una carretera, de un parque o tienes mascotas. El polvo que entra a diario por las ventanas, las pelusas que se acumulan en las esquinas o el pelo de los animales convierten la limpieza en una tarea casi interminable. Al final parece que pasamos media vida con la escoba en la mano o pasando la mopa, con la sensación de que nunca es suficiente.

En ese escenario apareció el robot aspirador, que se vendió como la gran revolución del hogar: un aparato que trabaja solo mientras tú haces otra cosa. El problema es que,durante años los precios de estos dispositivos han sido una barrera que frenaba a muchas familias. No todo el mundo está dispuesto a gastar varios cientos de euros en algo que, en teoría, solo debería facilitar el día a día.

Eso podría empezar a cambiar gracias a ofertas como la que acaba de anunciar Aldi. La cadena de supermercados lanza este miércoles 1 de octubre un robot aspirador por 99,99 euros. Y no se trata de un modelo básico: además de aspirar, también friega, cuenta con tres modos de limpieza y una autonomía de hasta 120 minutos. Es decir, dos horas de trabajo sin interrupción, suficiente para dejar la casa en condiciones sin preocuparse por cargarlo a mitad de tarea.

Otro detalle llamativo es el control: se puede manejar con un mando a distancia, pero también a través de una aplicación en el móvil, lo que permite programar limpiezas o ponerlo en marcha aunque no estés en casa. Incluye, además, base de carga e inicio diferido, pensado para que el dispositivo arranque solo cuando te venga mejor.

El precio lo convierte en un modelo muy competitivo dentro de su categoría y todo apunta a que podría agotarse en cuestión de horas, teniendo en cuenta cómo suelen volar este tipo de productos en Aldi. Eso sí, la promoción estará activa solo entre el 1 y el 3 de octubre y la disponibilidad puede variar según la tienda, especialmente en Baleares y Canarias.