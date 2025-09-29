Adiós a la escoba: Lidl lanza una aspiradora por 20€

La limpieza de la casa es una de esas rutinas inevitables: nadie se libra, porque mantener el hogar en condiciones es parte de nuestro bienestar diario. Barrer, fregar o recoger migas después de comer no suena a planazo, pero son tareas necesarias. Lo bueno es que en los últimos años la tecnología ha ido aligerando esa carga y, de paso, abaratando soluciones que antes parecían un lujo. Una de ellas: limpiar el suelo.

Durante generaciones la escoba fue la reina indiscutible de la cocina, pero poco a poco las aspiradoras se han ido ganando su sitio. El problema es que muchas veces su precio las alejaba de los bolsillos más ajustados. Ahí es donde Lidl ha querido meter baza con un lanzamiento que ya está dando que hablar: una aspiradora portátil recargable de la marca Parkside por tan solo 19,99 euros.

Disponible desde el 29 de septiembre en las tiendas de la cadena alemana, se trata del modelo más barato de su catálogo y una alternativa real para quien busca comodidad sin arruinarse. Compacta, ligera y sin cables, este pequeño aparato puede encargarse tanto de la suciedad seca como de los pequeños derrames de líquidos, algo que normalmente no se encuentra en gamas de precio tan bajas.

La propuesta viene equipada con cuatro boquillas que cambian totalmente su uso: una universal para la limpieza básica, otra específica para líquidos, una de juntas que se cuela en huecos imposibles y un cepillo para tapicerías o superficies más delicadas. Además, incorpora un depósito de 650 ml con piezas lavables que hacen que el mantenimiento sea sencillo y barato, sin bolsas ni filtros de recambio constantes.

Un detalle importante: la oferta de 19,99 euros no incluye ni batería ni cargador. Para quienes ya tengan otros productos de la gama “Parkside X 20 V Team” esto no es un problema, porque el aspirador es compatible con las mismas baterías. En caso contrario, habrá que añadir esa compra extra.