Chupamieles o Lengua azul: la preciosa flor que puedes encontrar por Córdoba y con la que pervive una curiosa costumbre

En muchas ocasiones salimos a pasear por el campo o incluso por la ciudad y no prestamos verdadera atención a lo que tenemos delante. Sometidos a los estímulos constantes de las redes sociales y el ruido de las pantallas, parece cada vez más complicado caminar sin prisa y regalar una mirada contemplativa a nuestro entorno.

Si lo hiciéramos tal vez nos detendríamos a observar esas pequeñas manchas de azul intenso que aparecen en los bordes de caminos, en campos de cultivo o en rincones soleados, y nos preguntaríamos qué son esas flores y qué historia guardan.

Se trata de la Anchusa azurea: conocida popularmente como Chupamieles, Lengua de buey, Ancusa o Argámula. Una planta perteneciente a la familia de las boragináceas que crece de forma silvestre en gran parte del Mediterráneo, incluida la provincia de Córdoba. Sus flores son pequeñas, de un azul profundo y brillante, tan saturado que incluso las cámaras digitales tienen dificultades para captarlo con fidelidad.

Una planta de intenso color y antiguos usos

El nombre de “alkanet”, con el que también se la conoce, procede del árabe al-hanna y del castellano alcana y está relacionado con el uso de sus raíces. Desde la Antigüedad los largos y fuertes tubérculos de la Anchusa se empleaban para obtener tintes.

En la tradición popula a esta planta se le atribuyeron propiedades medicinales: se utilizaba como antitusígeno, antiinflamatorio, diurético y sudorífico, aunque también se considera una especie potencialmente tóxica, por lo que hoy se desaconseja su consumo sin un conocimiento especializado.

Del campo al jardín

Aunque en algunos lugares se trata como una mala hierba debido a su crecimiento vigoroso y a los pelos rígidos que cubren sus tallos, lo cierto es que también se cultiva en jardines. Su porte erguido y sus espigas llenas de flores intensamente azules la convierten en una opción muy apreciada para dar color en primavera y principios de verano. Eso sí, no resulta buena flor de corte, ya que sus tallos huecos y ásperos no la hacen duradera en jarrones.

La curiosa costumbre de “chupar mieles”

El nombre de Chupamieles tiene una explicación que se remonta a textos hispanomusulmanes de los siglos XI y XII. En el tratado Umdat-al-tabib se relata cómo la gente solía chupar las flores para extraer una diminuta lágrima de miel escondida en su interior. Un gesto sencillo y popular que, más allá de su sabor, refleja la relación cercana y curiosa que durante siglos hemos mantenido con las plantas que nos rodean.