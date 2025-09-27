Fue una planta medicinal diurética y ahora es uno de los ingredientes más curiosos de la cocina tradicional de Córdoba
La tagarnina es un vegetal de hoja espinosa y flores amarillas que se encuentra especialmente en las provincias de Córdoba, Cádiz y Huelva
Una de las razones más poderosas para defender la cocina más tradicional es que a través de ella conservamos mucho más que un recetario: en cada plato se transmite identidad, memoria y la sabiduría que han ido acumulando las generaciones precedentes y, aunque hoy contemos con medicinas y tratamientos científicos capaces de abordar cualquier dolencia con precisión, sigue resultando una experiencia reveladora el detenerse en cómo se enfrentaban antes ciertos problemas de salud. En ese universo de remedios caseros y plantas silvestres destaca un nombre propio: la tagarnina.
Este vegetal de aspecto humilde con hojas espinosas y flores amarillas, pertenece al género Scolymus y es originario del sur de Europa. En Andalucía especialmente en provincias como Córdoba, Cádiz o Huelva, ha formado parte de la vida cotidiana desde hace siglos, cuando consumirla fue clave en épocas de necesidad.
De remedio natural a ingrediente de mercado
En la medicina popular la tagarnina era conocida por sus propiedades diuréticas y por favorecer el funcionamiento del hígado y la vesícula. Se decía que ayudaba a producir bilis, lo que facilitaba la digestión y evitaba problemas de gases o acidez. Incluso sus raíces se utilizaban en infusiones para “limpiar” el organismo y aliviar la sensación de pesadez tras las comidas.
Hoy ese uso medicinal ha quedado en un segundo plano, pero la planta ha encontrado un nuevo reconocimiento en la gastronomía. Su tallo, una vez limpio de hojas y espinas, tiene un sabor que recuerda a la alcachofa y que se adapta de maravilla a recetas populares de la cocina cordobesa y andaluza.
El sabor de la tradición
Las tagarninas siguen siendo protagonistas en platos de cuchara y guisos caseros: se preparan en revueltos con huevo y jamón, en potajes con garbanzos o en la receta típica de “tagarninas esparragás”, donde se mezclan con pan frito, ajo, pimentón y huevo. También se consumen en forma de conserva, muchas veces acompañadas de atún y no faltan en arroces caldosos de verduras que se disfrutan especialmente en los meses fríos.
En Córdoba y otras zonas de Andalucía todavía es posible encontrarlas en mercados locales, atadas en manojos ya limpias y listas para cocinar. Pese a que requieren paciencia en la recolección y preparación (por las espinas de sus hojas), su sabor y versatilidad justifican el esfuerzo.
