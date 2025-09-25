Vicky Martín Berrocal (52): "Las dietas milagro no existen. Lo que vale es ir a un médico"

Vicky Martín Berrocal es para muchas personas en España, un referente de mujer fuerte e independiente. Consolidada como una voz de peso dentro de la industria de la moda, la diseñadora acaba de presentar su colección de otoño y, en paralelo, la revista Lecturas ha rescatado una entrevista publicada en Libertad Digital donde la sevillana habla con honestidad de un tema que interesa y preocupa a gran parte de sus seguidoras: el peso, las dietas y la salud.

A lo largo de la conversación Berrocal iba recordando que un kilo arriba o abajo no cambia nada en la vida de nadie: “La belleza no tiene nada que ver con la talla” y añade: “yo he defendido una talla 42 y una 44”.

La diseñadora reconoce que durante años cayó en la trampa de las dietas exprés: “Yo me he pasado una vida a régimen, yo creo que desde la teta de mi madre prácticamente. Porque te juro por mi vida, que el recuerdo que tengo es de haber estado toda una vida a régimen”. Pero al igual que tantas mujeres, con el tiempo entendió que ese camino estaba condenado al fracaso: “Las dietas milagro no existen, y todo esto que nos venden es mentira”.

Su punto de inflexión llegó en 2020 cuando pesaba 94 kilos y medio y decidió acudir al endocrino: “Arranqué en noviembre de 2020, y perdí casi 22 kilos. Pero lo hice de forma sana". El proceso no fue rápido ni inmediato y ese es precisamente el mensaje que ella quiere transmitir: “No hay milagros. Todo esto de la operación bikini es inviable. No puedes perder 8, ni 10, ni 15 kilos en dos meses. No es bueno para el cuerpo”.

El verdadero secreto de su transformación no está en prohibirse alimentos, sino en aprender a comer y moverse con cabeza: “Al final yo hoy ya no estoy a régimen, pero como de todo y hago mucho deporte”. Esa es la clave: abandonar el castigo de las dietas extremas para abrazar un estilo de vida que combina nutrición equilibrada con ejercicio físico.