Aemet lo confirma: llega una "borrasca profunda" a Andalucía convertida a partir del huracán Gabrielle

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha confirmado este miércoles la llegada a la península por el oeste a partir del domingo de una "borrasca profunda" resultante del huracán Gabrielle, que actualmente se encuentra en el Atlántico rumbo a las islas Azores. En principio afectaría, entre otras latitudes españolas, a Andalucía occidental.

Aunque todavía faltan unos días, es posible que a raíz de este fenómeno haya un cambio de tiempo asociado a la llegada de esta borrasca profunda. Según informa Del Campo, una vez que el huracán llegue al archipiélago de las Azores irá perdiendo sus características tropicales y dejará de ser un huracán, alcanzando la península probablemente el domingo ya en forma de borrasca.

Los efectos serían: mal estado de la mar, vientos intensos y lluvias, sobre todo en el oeste peninsular, pero aún hay incertidumbre y "habría que seguir su evolución por los posibles fenómenos adversos que pueda provocar".

Efectos en Andalucía: bajan las temperaturas y aparecen las lluvias

Aunque hay todavía mucha incertidumbre sobre la evolución del huracán y su trayectoria, según los mapas de previsión de Aemet el domingo ya aparecen las primeras lluvias por el oeste de Andalucía en Huelva y litoral de Cádiz, con una evolución a nuboso, que continuará el lunes.

Las temperaturas experimentarán una bajada considerable en el oeste de Andalucía: si el domingo la mayor parte de las capitales de provincia se moverán en torno a los 30-31 grados, un solo día después bajarán entre 4 y 5 grados las máximas, moviéndose en los 26 en Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz.