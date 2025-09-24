Estos son los supermercados que más bajaron el precio de los productos de marca en 2025

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de publicar su último estudio sobre la evolución de los precios en los supermercados españoles. El informe se ha elaborado a partir de realizar visitas a cientos de establecimientos en 183 localidades de toda España, donde se incluyen tanto las tiendas físicas como las plataformas online y revela que la tendencia inflacionista continúa. Aunque la subida media de precios se modera respecto a años anteriores, el impacto acumulado en el bolsillo de los consumidores sigue siendo elevado.

En términos generales, la llamada Cesta OCU (que combina 241 productos de alimentación, droguería e higiene, tanto de marcas conocidas como de marcas blancas) muestra un incremento medio del 3%. Esta subida llega después de tres años consecutivos de fuertes incrementos: 12,1%, 12,7% y 2,9%, lo que significa que los precios no han dejado de encadenar alzas desde hace cuatro años.

Qué mide la cesta de marcas

Uno de los apartados más destacados del estudio es la cesta de marcas, una unidad de medida en la que están incluídos productos idénticos de fabricantes reconocidos: mismos envases, pesos y nombres omo puede ser una botella de aceite de oliva o una tableta de chocolate de una marca líder. Este indicador resulta especialmente útil para comprobar cómo varían los precios de referencia en cada cadena sin depender de marcas blancas o surtidos económicos.

Los resultados muestran una inflación media del 2,3% en esta cesta, aunque no todos los supermercados se comportan igual. Mientras algunos han repercutido subidas claras al consumidor, otros han optado por abaratar sus precios en plena escalada general.

Las cadenas que bajaron precios en 2025

Entre las que destacan por haber reducido sus precios de marca en mayor medida están:

Alcampo , con una bajada del -3% .

, con una bajada del . Aldi , también con un -3% .

, también con un . Carrefour Express , que reduce un -2,5% .

, que reduce un . Alcampo Supermercados , con un recorte del -2,4% .

, con un recorte del . Carrefour y Eroski , ambos con caídas del -1,4% .

y , ambos con caídas del . Supereco, DIA, Gadis, Alimerka o Lidl, con descensos en torno al -1%.

En el lado contrario, el informe de OCU también apunta a supermercados donde los precios de marca se encarecieron muy por encima de la inflación media. Entre ellos sobresalen Caprabo (+3,1%), Mercadona (+2,9%) y Consum (+2,5%).