Jorge Rey se pronuncia sobre el huracán que viene a España: "Más calor pero preocupación"

Desde hace varios días los meteorólogos mantienen la mirada puesta en Gabrielle: un fenómeno atmosférico, que se formó como un ciclón y que se intensificó como un huracán que ya ha alcanzado la categoría 4 y que se ha ido desplazando por el Atlántico. Se trata de una borrasca que los modelos predicen que podría acabar afectando a España a finales de semana, aunque todavía no hay certezas sobre su trayectoria final. El sistema ha cruzado gran parte del Atlántico Norte a gran velocidad y aunque no se sabe si tocará de lleno la península o pasará de largo, ya despierta inquietud por sus posibles consecuencias en forma de lluvias intensas y fuertes vientos.

En nuestro país las jornadas han venido marcadas por un ambiente otoñal con temperaturas frescas pero agradables pero la situación podría dar un vuelco en cuestión de días. Los expertos señalan que el anticiclón irá ganando terreno y eso traerá un repunte térmico importante, con valores que podrían alcanzar los 30 grados en pleno final de septiembre.

La voz de Jorge Rey sobre lo que viene

En medio de estas incertidumbres ha aparecido la voz de Jorge Rey, el joven que se hizo popular en 2021 tras anticipar la histórica borrasca Filomena a través de las cabañuelas, y que desde entonces se ha convertido en un referente mediático cada vez que se habla de tiempo.

Rey compartió su análisis en un vídeo reciente en el que advirtió que la borrasca aún mantiene muchos interrogantes: “Ya se va disolviendo la borrasca sobre el Mediterráneo. Todavía algunos restos en torno en el entorno del Levante”, señalaba al comienzo para luego subrayar lo más llamativo: el aumento repentino de las temperaturas. Explica que “el anticiclón según avance la semana se introduce con ascensos muy importantes de las temperaturas” y no descarta que se lleguen a rondar los 30 grados de cara al fin de semana.

A pesar de ese calor fuera de lo habitual para las fechas, Rey puso el foco en lo que realmente preocupa: la borrasca que podría llegar a España en cuestión de días: “La cuestión es si realmente acabará llegando a España o pasa más de largo”.

Lo que se espera en los próximos días

Si se cumplen las previsiones más probables todo podría cambiar el próximo fin de semana: el sábado podrían darse algunas precipitaciones en la costa noroeste y el domingo sería el momento clave, ya que la llegada de la borrasca marcaría el tiempo con lluvias más generalizadas y un viento que según las advertencias de Rey “sí que podría ser un elemento bastante importante con la llegada de esta borrasca”.