Guardia Civil identifica el 'timo del supermercado' que está vaciando las cuentas bancarias

España vive en una batalla constante contra los ciberdelitos que amenazan tanto a la economía como a la seguridad de los ciudadanos. A estas alturas pocos pueden decir que nunca han recibido un correo falso de la DGT, un aviso sospechoso de Hacienda o que no conocen a alguien a quien le hayan secuestrado la cuenta de WhatsApp y la hayan usado para pedir dinero a familiares o incluso en casos más graves cuando la víctima ha llegado a perder ahorros por estafas bancarias muy elaboradas.

Ante este panorama los expertos han insistido en que no basta con denunciar y ponerse en manos de la Policía o la Guardia Civil una vez que el engaño ya ha surtido efecto. Igual de importante es que los ciudadanos sigan de cerca los canales oficiales de estas instituciones, donde se lanzan avisos que permiten identificar las estafas antes de que empiecen a circular con fuerza.

El “timo del supermercado”, en el punto de mira

Entre los fraudes que más han llamado la atención en los últimos meses está el conocido como timo del supermercado: según ha advertido la Guardia Civil, se trata de un engaño cada vez más común en el que los delincuentes suplantan la identidad de cadenas conocidas para atraer a clientes habituales.

El mecanismo es sencillo pero eficaz: la víctima recibe un correo electrónico que asegura que ha ganado un premio o sorteo especial: “Que te ha tocado un sorteo”. A partir de ahí, se ofrece un enlace en el que supuestamente, se debe confirmar la participación para poder reclamar el regalo.

El problema surge al pinchar ese enlace. Los estafadores utilizan un software que roba no solo los datos básicos del usuario como nombre, correo electrónico o teléfono, sino también los datos bancarios asociados a la cuenta de cliente del supermercado. Con esa información en su poder, los ciberdelincuentes pueden acceder a la tarjeta y llegar a vaciar cuentas bancarias en cuestión de horas.

Cómo reconocer la trampa

La Guardia Civil subrayaba que aunque estos correos se diseñan con gran detalle y copian a la perfección logos e imágenes oficiales, todavía existen pistas que pueden levantar sospechas. Errores ortográficos, direcciones de correo que no coinciden con la oficial del supermercado o enlaces que llevan a páginas externas son algunas señales de alarma.

El consejo básico es desconfiar siempre, incluso cuando el correo llegue de una marca que usamos habitualmente. Si el usuario no se ha apuntado a ningún sorteo ni forma parte de un programa de fidelización, lo más probable es que ese premio no exista.

La prevención, única defensa

Caer en el timo del supermercado puede tener consecuencias graves, por eso las autoridades insisten en la necesidad de estar alerta. Denunciar a la mayor brevedad, contactar con el banco para bloquear tarjetas y cambiar las contraseñas son pasos clave en caso de haber sido víctima.