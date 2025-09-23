El cardiólogo andaluz Aurelio Rojas habla sobre la creatina: "Para mejorar el metabolismo, músculo, hueso, cerebro y longevidad"

La creatina se ha convertido en el suplemento de moda en gimnasios, consultas médicas y redes sociales: sus defensores destacan su eficacia para mejorar el rendimiento físico, pero también su papel en la salud general. Parte de esta buena reputación se debe a voces autorizadas como la del cardiólogo andaluz Aurelio Rojas, que a través de sus intervenciones públicas ha querido matizar qué beneficios reales ofrece y cómo debe consumirse para aprovecharlos.

En uno de sus vídeos más recientes Rojas lo resume con claridad: la creatina puede convertirse en “una herramienta clínica para mejorar el metabolismo, el músculo, el hueso, el cerebro y la longevidad”.

Beneficios más allá del deporte

Según confirma el especialista el uso continuado de la creatina ayuda a reducir la pérdida muscular asociada a la edad, fortalece los huesos y mejora la memoria. También menciona que puede contribuir a disminuir el insomnio y la lentitud mental: “Incluso puede reducir el azúcar en sangre, bajar el colesterol y tener efecto antiinflamatorio”, asegura. Rojas también ha destacado su potencial en personas con depresión, al mejorar los niveles de energía y bienestar.

Seguridad y mitos desmontados

La creatina ha estado rodeada durante años de falsas creencias, pero el cardiólogo insiste en aclararlas: “No daña los riñones, no provoca caída del cabello ni retiene líquidos de forma dañina”. De hech la retención que produce es intracelular, un proceso que califica como beneficioso porque favorece la hidratación muscular. También rechaza la idea de que pueda deshidratar el cuerpo o sobrecargar el hígado.

Dosis y recomendaciones

Sobre la forma de tomarla Rojas apunta que la cantidad más estudiada es de entre tres y cinco gramos diarios de creatina monohidratada, sin necesidad de ciclos, horarios estrictos ni descansos: “Es más que suficiente para conseguir los beneficios que hemos mencionado”.

Además recalca que no es necesario practicar deporte para aprovechar sus efectos. Personas mayores de 50 años, mujeres en menopausia o pacientes en procesos de rehabilitación pueden obtener mejoras significativas en su calidad de vida: “Son quienes más pueden aprovechar sus potentes resultados de salud”.

Un suplemento con futuro clínico

Para Rojas la creatina está dejando de ser vista como un producto limitado al culturismo y empieza a consolidarse como un aliado en la prevención del envejecimiento: “Hoy en día es uno de los mejores suplementos que puedes utilizar sin lugar a dudas”. El futuro en su opinión por integrar su uso en la práctica clínica, con un enfoque orientado a mejorar la longevidad y la calidad de vida de la población.