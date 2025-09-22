Estos son los primeros coches en España que se van a ver afectados por las restricciones al tráfico: afectarán al 60% de la población

Los últimos meses han estado marcados por una DANA y las lluvias torrenciales; y por los incendios que han arrasado varias zonas del país durante el verano. Estas catástrofes naturales han dejado más claro que nunca la urgencia de actuar frente al cambio climático. España, como el resto de Europa, está obligada a acelerar las medidas que reduzcan las emisiones contaminantes y una de las principales pasa por poner límites al impacto de los vehículos a motor en las ciudades.

La hoja de ruta ya está trazada: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entraba en vigor en 2021, obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes (y a aquellos con más de 20.000 si presentan altos niveles de contaminación) a implantar Zonas de Bajas Emisiones. La idea consiste en estringir progresivamente el acceso a los coches más contaminantes para mejorar la calidad del aire y reducir gases de efecto invernadero.

Los primeros en la lista: los coches con etiqueta B

Los únicos vehículos con la entrada vetada a las zonas que estaban activas eran los que directamente no tenían distintivo ambiental de la DGT. Pero la situación va a cambiar de forma radical y el foco se va a poner en los coches con etiqueta B, que son nada menos que los diésel matriculados entre 2006 y 2015 y los gasolina anteriores a 2007.

Desde el punto de vista práctico esto quiere decir que más de 9 millones de vehículos, alrededor del 30% del parque automovilístico español, se va a empezar a quedar fuera de cada vez más áreas urbanas.

El impacto es tal que aproximadamente uno de cada tres coches que circulan hoy por las carreteras españolas. Y dado que las ZBE afectarán a más de 150 municipios, cuando estén todas en funcionamiento estas limitaciones repercutirán directamente en el 60% de la población.

Ciudades que ya aplican las restricciones

Algunas localidades han sido pioneras. Madrid, con su ZBEDEP en Distrito Centro, y Getafe o Estepona ya sancionan a los vehículos con etiqueta B que accedan a sus perímetros. En Bilbao desde este verano las limitaciones rigen de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas. La multa por incumplir estas normas asciende hasta los 200 euros, al tratarse de una infracción grave de tráfico.

El calendario avanza rápido: San Fernando en Cádiz también va a prohibir la entrada a partir del 1 de enero de 2026 en horario nocturno y endurecerá todavía más la restricción en 2027. Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, tiene previsto aprobar en los próximos meses una normativa aún más estricta: solo permitirá circular a coches con etiquetas ECO y Cero, dejando fuera incluso a los de categoría C, salvo excepciones muy concretas como taxis o transportes a menores con discapacidad.

El horizonte de 2027 y 2028

El mapa regulatorio se amplía con nuevas fechas marcadas en rojo. Málaga y Palma de Mallorca incorporarán sus limitaciones en 2027, mientras que San Sebastián lo hará en 2028. El caso más contundente será el de Cataluña, que desde 2028 va a aplicar un veto general a todos los vehículos con etiqueta B en sus 25 ciudades con ZBE y además, desde 2026, estas restricciones podrán activarse de forma anticipada en episodios de alta contaminación.