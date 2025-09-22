Jorge García, locutor: "No te casas para controlar a alguien, te casas para compartir"

Cuando una pareja alcanza cierto nivel de madurez suele aparecer sobre la mesa la idea del matrimonio: este se trata de una de las formas más antiguas de institucionalizar la relación, de darle un carácter formal y social que va más allá del plano íntimo. Aunque los tiempos han cambiado y hoy conviven distintos modelos de pareja, casarse sigue teniendo un valor simbólico fuerte en nuestra cultura: comprometerse a compartir la vida, con todo lo que eso conlleva.

En esta línea el episodio “Cómo disfrutar y entender a tu pareja” conducido por Claudia González y con la participación de Jorge García, ha puesto sobre la mesa algunas de las razones que explican por qué la gente decide casarse y qué significa realmente hacerlo.

Por qué una pareja se casa

El propio García lo resumía de manera clara: "No te casas para controlar a alguien, te casas para compartir y el proceso es difícil porque primero tienes que saber qué tienes tú para saber qué puedes dar o sea es mucho más que solo ver a tu pareja". Una reflexión que parte de la idea de que el matrimonio más que una simple formalidad es un compromiso real de entrega y aprendizaje mutuo.

El locutor reconoce que también que cualquier pareja supone un reto porque es diferente a uno mismo. En sus palabras: "Yo creo que cualquier persona con la que yo estuviera representaría un reto porque es diferente a mí". Esa diferencia puede dar lugar a momentos de frustración y discusiones fuertes: "Entonces ha sido frustrante, claro que hemos tenido muchos temas y hemos caído en momentos difíciles de discusiones álgidas".

La línea roja del respeto

Pero la línea que traza la auténtica diferencia está en el respeto, un valor que asegura haber aprendido de sus padres: "Siempre en el fondo de mi corazón y eso es algo que yo aprendí de mis papás hay que tener respeto por tus parejas". Y añadía que incluso en medio de un enfado muy grande hay que saber poner un límite: "A pesar de que aquí estoy muy encabronado y podría decir cualquier cosa de la que me podría arrepentir piensa, respira".

El podcast no se quedaba sencillamente con la parte de la convivencia y los conflictos. También abordaron la importancia de la sexualidad en las relaciones de pareja y la necesidad de mantener una conexión íntima saludable. Como señalaba la propia descripción, el objetivo es dar “consejos y herramientas prácticas para mejorar tu relación y fortalecer el vínculo con tu pareja”.