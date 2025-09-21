Parece Pompeya, pero es Córdoba: "Una joya que tiene Andalucía, un pena que no sea muy conocido"

El Mediterráneo es algo más que un mar: ha sido el eje de la historia durante milenios. Desde sus orillas surgieron civilizaciones que compartieron dioses, comercio, guerras y hasta maneras de construir ciudades trazando un hilo histórico une puntos que a primera vista parecen lejanos pero que, al mirarlos de cerca, revelan similitudes sorprendentes. Así ocurre con Pompeya, en la bahía de Nápoles, y con un yacimiento en plena campiña cordobesa.

Se trata del Parque Arqueológico de Torreparedones, ubicado entre Baena y Castro del Río, en lo alto de una colina a casi 600 metros de altitud. El enclave estuvo habitado desde finales del Neolítico hasta el siglo XVI pero llegó a alcanzar su mayor esplendor durante las épocas ibérica y romana. Allí se levantaba una ciudad amurallada de más de diez hectáreas que tenía foro, termas, mercado, calzadas y un santuario en el que los fieles dejaban exvotos de piedra dedicados a la diosa Dea Caelestis.

Visita al yacimiento

El visitante hoy puede recorrer buena parte de ese legado: la puerta oriental con su calzada perfectamente conservada, los restos del foro romano y los edificios anexos, el castillo medieval que domina el horizonte o la necrópolis con tumbas excavadas en la roca en un paseo que condensa siglos de historia en apenas hora y media de recorrido.

La experiencia se completa con visitas guiadas, teatralizaciones que recrean la vida cotidiana de íberos y romanos, talleres escolares para que los más pequeños jueguen a ser arqueólogos e incluso veladas astronómicas durante el verano. La mezcla de ciencia y espectáculo ha convertido a Torreparedones en un destino diferente dentro del turismo cultural andaluz.

Quienes ya han estado lo explican con entusiasmo, aunque también con cierta resignación por el estado de los accesos: “Una joya que tiene Andalucía, un pena que no sea muy conocido”, señala Enrique JS en una de sus reseñas. Victoria Fernández coincide en la grandeza del lugar pero apunta que “el estado de la carretera y camino de acceso es deplorable”. Aun así muchos opinan que el viaje merece la pena: “La verdad que merece la pena visitarlo”.

Otros subrayan la importancia de ir con guía: “Nos ha gustado mucho el lugar pero con guía habría sido mejor”, comenta MarjoGarPez, mientras que David Sánchez destaca que “la visita guiada está muy bien hecha”. Y no faltan quienes señalan la amabilidad del personal: “La muchacha que está en la entrada nos atendió muy bien. Nos comentó todo con mucho detalle”, relata Elo Play.

Al final la sensación general es la de haber descubierto un tesoro oculto en el corazón de Córdoba: una ciudad que fue testigo del paso de íberos, romanos y medievales, y que hoy permite a cualquiera caminar entre sus huellas.