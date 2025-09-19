Zara pide a sus clientes que devuelvan la ropa de esta forma: así es a partir de ahora

Zara (el buque insignia de Inditex) no solo es una de las tiendas de ropa con mayor cuota de mercado en España: es también es uno de los escaparates donde antes se dejan notar los cambios que se extienden después al resto de la industria de la moda.

La razón es simple y es que concentra el 70% de los ingresos del grupo, lo que lo convierte cada movimiento de la marca gallega en un laboratorio a gran escala para probar nuevos hábitos de consumo.

El último giro no tiene que ver con colecciones ni pasarelas, sino con algo mucho más cotidiano: cómo los clientes devuelven la ropa tras probársela.

En las tiendas denominadas como flagship de la compañía, los trabajadores han empezado a pedir que las prendas se entreguen de nuevo en la percha tal y como fueron recogidas. Nada de dejarlas del revés, enmarañadas en el probador o amontonadas en un rincón. Se busca que el propio comprador forme parte del proceso de orden y que el espacio quede listo para el siguiente.

La medida no es anecdótica y es que estas macrotiendas (como las de paseo de Gràcia o plaza Catalunya en Barcelona) se diseñaron con más superficie de almacén y con una puesta en escena más limpia y diáfana, especialmente pensada para responder al aumento de la compra online.

Al mismo tiempo eso significa que el orden en la sala de venta es crucial: por eso, ahora al entrar al probador, los empleados recuerdan a los clientes (incluso en distintos idiomas, dado el alto número de turistas) que deben devolver las prendas en su percha.

Si alguien olvida hacerlo el recordatorio se repite de forma amable antes de salir o en la zona de devoluciones, donde los dependientes ayudan a recolocar la ropa para que no se produzca un cuello de botella.

La mayoría responde bien y cumple con la nueva dinámica: los pocos que no lo hacen se encuentran con un simple gesto de aceptación por parte de los trabajadores, que asumen que esto llevará un tiempo hasta que se normalice.

Enn cualquier caso es claro: que colocar la ropa después de probársela pase a ser un hábito tan común como mirar la talla o comprobar el precio.