Del blanco al negro: esto es lo que significa el color de las etiquetas en las prendas de Zara

Zara es una de las tiendas de moda donde más personas compran en todo el mundo y precisamente por eso, se ha convertido en un imán de contenidos en redes sociales.

Cada semana aparecen perfiles que se dedican a entrar en la tienda, hacerse con las últimas incorporaciones y probar tallas, testear outfits o directamente opinar sobre los materiales. El objetivo suele ser el mismo: señalar cuáles son las mejores referencias que han llegado a la colección.

Pero no todo el contenido gira en torno a la ropa en sí. Otra de las modalidades que más interés despierta son los trucos para comprar. Y aquí entra en juego un detalle que pasa desapercibido para la mayoría, aunque puede marcar la diferencia: el color de la etiqueta.

Una creadora de contenido con gran repercusión lo ha explicado de forma muy clara en un vídeo que se ha hecho viral. Según cuenta, existe una especie de código de colores dentro de Zara que sirve para identificar la calidad de la prenda de un vistazo rápido.

Ella misma lo resume afirmando que la etiqueta blanca con letras negras corresponde a la calidad básica, mientras que la etiqueta blanca con letras grises estaría todavía por debajo y se relaciona con prendas de baja calidad. En el rango intermedio se sitúa la que denomina “calidad estándar” que es lo habitual en tienda.

A partir de ahí cuando aparece la etiqueta negra con letras blancas se habla ya de una mayor calidad: un escalón superior en cuanto a materiales y acabados. En la cúspide de esta clasificación se encontraría la etiqueta negra con letras negras, que la propia creadora define como “supercalidad”.

Lo curioso es que se trata de un detalle que cualquiera puede comprobar en la misma percha, sin necesidad de investigar más allá. Un simple vistazo basta para tener una pista de lo que se puede esperar en cuanto a tejidos o durabilidad.