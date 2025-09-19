Antonio Escribano Zafra, médico cordobés: "Un café con un poquito de leche por la tarde nos quita el hambre y nos impide comer"

El café es uno de esos alimentos que arrastra una mala fama que no siempre se corresponde con la realidad. Consumido en exceso puede ser un problema pero tomado con cabeza y siguiendo las recomendaciones médicas, puede incluso llegar a convertirse en un gran aliado para la salud.

Así lo explicaba el endocrinólogo y especialista en nutrición Antonio Escribano Zafra en una intervención en el programa “Salud al día” de Canal Sur donde repasaba los beneficios de esta bebida y también de otras como las infusiones, la leche, los refrescos o las isotónicas.

Según el médico cordobés hasta “esas 2, 3 o 4 tazas incluso de café clarito que podemos tomar al día” pueden tener un efecto beneficioso en nuestro organismo. No solo porque actúan como activador del sistema nervioso central, lo que explica por qué tantas personas lo necesitan por la mañana, sino también por su efecto digestivo. Escribano apuntaba que tomarlo caliente después de comer “aumenta la temperatura del estómago” y de esa manera “el vaciamiento gástrico se produce mejor y la digestión es más eficaz”.

Pero el doctor iba más allá al señalar la utilidad del café como moderador del apetito: “Un café con un poquito de leche por la tarde nos quita el hambre y nos impide comer otra cosa”.

Alternativas saludables al café

El especialista también se refería a otras bebidas que cumplen funciones concretas y saludables. El té, por ejemplo, gracias a la teína, también estimula el sistema nervioso. Mientras que infusiones como la manzanilla o el poleo menta favorecen la digestión, y la tila puede ser útil para conciliar el sueño.

La leche (otro clásico de la dieta diaria) fue descrita por Escribano como uno de los alimentos más completos, pero advertía que no todo el mundo la tolera igual y que “en ningún caso es necesario tomar un litro de leche”. Para quienes la digieren mal, recordaba que se puede sustituir por yogures, bebidas vegetales como la de soja o almendra, e incluso horchata.

Las bebidas a evitar

El gran aviso vino con los refrescos azucarados: una simple lata, señalaba el médico puede contener hasta “8 cucharadas de azúcar”, lo que a la larga se traduce en problemas de obesidad y de riñones. Ni siquiera las versiones light terminan de convencer a los especialistas: “Los médicos estamos un poco desconcertados con eso. Son muy adictivas, de veras que mucho cuidado”.

Con respecto a las bebidas isotónicas también ponía matices importantes. No son perjudiciales en sí, pero solo están indicadas en ejercicios de intensidad media o alta. En actividades moderadas no hacen falta y, si se consumen sin necesidad, lo que se mete en el cuerpo son azúcares y minerales de más.

Si de verdad hay una bebida insustituible es el agua: “Refrescante de verdad, hidratante de verdad”, así la definía el especialista, insistiendo en que debe ser la base de la hidratación tanto en la vida diaria como en el deporte.

Como complemento también destacó el papel de caldos y sopas caseras, que no solo ayudan a mantener la hidratación sino que además son bajos en calorías y ricos en nutrientes. Eso sí advirtió que conviene evitar los envasados por la gran cantidad de sal que suelen llevar.