Roberto Brasero dice lo que toda España quería escuchar: "El otoño llegará de golpe" y lo hará este día

Mientras que en buena parte del país las temperaturas veraniegas parecen haber ido bajando de forma suave, hay lugares donde el calor sigue apretando con fuerza. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, todavía se registran máximas de 37 grados que hacen difícil pensar que estamos ya a las puertas del otoño. Sin embargo, la espera para que cambie el tiempo podría tener los días contados.

Las predicciones meteorológicas ya han puesto fecha al fin de este clima sofocante y ha sido el propio Roberto Brasero quien lo ha confirmado en su programa de Antena 3. El popular meteorólogo lo ha resumido con una frase que muchos esperaban escuchar después de semanas de calor interminable: “El otoño llegará de golpe”.

Brasero ha explicado que el descenso de temperaturas no será progresivo como otras veces: sino que el ambiente dará un giro radical en un día concreto.

Esa jornada marcará el inicio del verdadero otoño en España, con valores mucho más acordes a la estación y un alivio para quienes llevan semanas sufriendo el calor tardío.

En su intervención el meteorólogo ha dejado claro que este cambio será perceptible en todo el país y que las máximas se ajustarán a lo normal en estas fechas. La noticia no ha tardado en generar reacciones, sobre todo en las zonas del sur, donde septiembre está resultando casi igual de sofocante que agosto.