Lidl lanza una 'copia' de los famosos cubos de basura apilables de Ikea: por 6,99€

Aunque el discurso medioambiental lleva tiempo recordándonos que reciclar ya no basta (que antes de tirar hay que reducir y reutilizar), la realidad es que separar correctamente los residuos sigue siendo clave.

Y para lograrlo el diseño importa: si los cubos ocupan demasiado espacio o resultan incómodos, la rutina de reciclar acaba por abandonarse. Por eso propuestas de marcas como Ikea o Lidl, que buscan hacer esta tarea más fácil y ordenada, han ido ganando terreno en los hogares.

En el caso de Lidlla cadena alemana ha puesto a la venta unos cubos de basura modulares pensados para quienes no tienen demasiado espacio en la cocina o la galería. Son de plástico, se pueden apilar formando una torre vertical y cada uno cuenta con tapa de color y pegatinas con símbolos de reciclaje para identificar bien dónde va cada residuo. Además, tienen una capacidad nada despreciable: dentro cabe una bolsa de hasta 50 litros.

El precio es otro de sus grandes atractivos. Cada cubo cuesta 6,99 euros, lo que convierte a esta opción en una alternativa económica para organizar los desechos sin renunciar a la estética ni al orden. Frente a las soluciones tradicionales (varios cubos dispersos que terminan ocupando medio pasillo), aquí todo queda recogido en un sistema compacto y discreto.

La comparación con Ikea es inevitable. Su modelo SORTERA: uno de los más conocidos en este terreno, también es de plástico, se apila y cuenta con tapa plegable. Eso sí, su precio sube a 9,99 euros para la versión de 37 litros, con menos capacidad que la propuesta de Lidl.