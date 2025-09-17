Confirmado por la DGT: entre 200€ y 500€ de multa por estos comportamientos en las rotondas

Uno de los elementos más habituales en la red de carreteras españolas, y al mismo tiempo uno de los que más discusiones provoca entre los conductores, son las rotondas. Estas intersecciones circulares nacieron para mejorar la fluidez del tráfico y reducir los accidentes en cruces convencionales, pero la realidad demuestra que siguen siendo un punto conflictivo. La Dirección General de Tráfico lo tiene claro: circular mal por una glorieta puede salir caro, tanto en seguridad como en sanciones económicas.

Su objetivo es sencillo: organizar la entrada y salida de vehículos de manera ordenada evitando cruces peligrosos. En teoría el sistema debería reducir los siniestros. En la práctica la confusión sobre quién tiene la prioridad y cómo se debe salir es la causa de cientos de multas y no pocos accidentes.

Sanciones por circular mal en una rotonda

La DGT recuerda que existen infracciones claramente tipificadas en el Reglamento General de Circulación: una de ellas, el acceder sin ceder el paso a los que ya circulan dentro de la glorieta implica una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos.

También es frecuente el cambio de carril sin señalizar ni respetar la prioridad, que se castiga con otros 200 euros, aunque en este caso no conlleva retirada de puntos.

Una de las más graves es la salida desde un carril interior atravesando el resto de carriles, una maniobra que se considera conducción temeraria y que acarrea 500 euros y la retirada de seis puntos.

Algo similar ocurre cuando no se respeta la prioridad de un ciclista al abandonar la rotonda, ya que la sanción también llega a 500 euros y seis puntos. Incluso el exceso de velocidad al entrar o circular dentro de la glorieta puede derivar en la misma penalización, y en situaciones extremas se valora como delito contra la seguridad vial.

Para evitar errores y sanciones, Tráfico insiste en tres ideas básicas: respetar la prioridad de quienes ya circulan dentro, señalizar siempre cada movimiento y abandonar la glorieta únicamente desde el carril exterior. Si no puedes hacerlo con seguridad, es mejor dar otra vuelta que arriesgarse a una maniobra brusca.