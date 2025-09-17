Aviso de la Policía Nacional a toda España: cuidado con la estafa del coche y Bizum

Lejos de detenerse, las ciberestafas no dejan de multiplicarse a medida que avanza la digitalización. Y con ellas también crece el empeño de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por frenarlas antes de que ocurran. Una de las ramas de esta política activa consiste en explicar y advertir a la población sobre cuáles son las estrategias (cada vez más sofisticadas) que llevan a cabo los delincuentes para engañar a sus víctimas y hacerse con su dinero o con sus datos.

En su último aviso la Policía Nacional ha puesto el foco en una modalidad de fraude que mezcla la compraventa de vehículos en internet con el uso de Bizum: el mecanismo no es muy complicado, pero sí muy eficaz si se baja la guardia.

Todo empieza en el momento en que alguien publica su coche a la venta en la red: minutos después, recibe la llamada de un supuesto interesado. La conversación empieza con promesas tentadoras: el comprador asegura que quiere reservar el coche, que es de la misma ciudad y que “le corre muchísima prisa”. De esta manera va ganándose la confianza del vendedor.

El siguiente paso es el que activa la trampa y el estafador argumenta que necesita un justificante “para enseñarlo al jefe y poder concertar la cita”. Mientras mantiene la llamada telefónica, asegura que va a enviar un Bizum como señal de pago para reservar el vehículo.

Pero lo que está pasando en realidad es que en vez de enviar dinero “es él quien te lo está solicitando” dando lugar a una confusión que provoca que algunas personas (confiadas y con la presión de la urgencia) acepten sin darse cuenta y acaben enviando la cantidad al estafador.

De ahí la insistencia del cuerpo policial: “Recuerda, revisa siempre las operaciones con bizum y estate atento antes de darle aceptar”.