Llegan a Lidl las sartenes de aluminio fundido desde 10,99€ ideales para renovar la cocina

A partir del 22 de septiembre Lidl pone a la venta numerosos artículos para renovar los utensilios de cocina

Abril Escalante

Si hay un utensilio de cocina donde el paso del tiempo se nota rápido, ese es la sartén: con el uso diario, por mucho cuidado que se tenga, el antiadherente se va desgastando, la base pierde homogeneidad y hasta los mangos pueden empezar a aflojarse.

El resultado son comidas que se pegan, cocciones desiguales y una experiencia que termina siendo más un engorro que un placer. Por eso conviene renovar cada cierto tiempo este imprescindible de la cocina.

Una buena ocasión será a partir del 22 de septiembre, cuando Lidl pondrá a la venta varias sartenes de aluminio fundido con precios bastante ajustados y prestaciones que apuntan a durar.

La más económica es la sartén de 24 cm por 10,99 €, fabricada en aluminio fundido y con revestimiento antiadherente. A ese modelo se suma la sartén honda, disponible por 15,99 €, y la sartén honda de 28 cm, compatible con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, que sale por 19,99 €. Tres opciones distintas para cubrir desde salteados rápidos hasta guisos más generosos.

Pero la campaña no se queda solo en las sartenes: en la misma promoción llegarán más utensilios y pequeños electrodomésticos pensados para dar un aire nuevo a la cocina:

  • Batidora de brazo con accesorios de 600 W, 3 en 1 (mezclar, triturar y picar), por 17,99 €.
  • Set multifunción de aluminio fundido 5 en 1 con antiadherente, por 34,99 €.
  • Moldes y fuentes para horno desde 3,59 €, con opciones de vidrio resistentes a temperaturas de -40 a 300 °C.
  • Picadora, desde 4,99 €.
  • Báscula digital de cocina, con pantalla LCD y función de tara, por 4,99 €.
  • Además de organizadores para armarios, cuberteros, escurridores, utensilios básicos, cubrevitrocerámicas de vidrio y hasta paños de cocina de algodón desde 1,99 €

