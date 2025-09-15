Llegan a Lidl las sartenes de aluminio fundido desde 10,99€ ideales para renovar la cocina

Si hay un utensilio de cocina donde el paso del tiempo se nota rápido, ese es la sartén: con el uso diario, por mucho cuidado que se tenga, el antiadherente se va desgastando, la base pierde homogeneidad y hasta los mangos pueden empezar a aflojarse.

El resultado son comidas que se pegan, cocciones desiguales y una experiencia que termina siendo más un engorro que un placer. Por eso conviene renovar cada cierto tiempo este imprescindible de la cocina.

Una buena ocasión será a partir del 22 de septiembre, cuando Lidl pondrá a la venta varias sartenes de aluminio fundido con precios bastante ajustados y prestaciones que apuntan a durar.

La más económica es la sartén de 24 cm por 10,99 €, fabricada en aluminio fundido y con revestimiento antiadherente. A ese modelo se suma la sartén honda, disponible por 15,99 €, y la sartén honda de 28 cm, compatible con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, que sale por 19,99 €. Tres opciones distintas para cubrir desde salteados rápidos hasta guisos más generosos.

Pero la campaña no se queda solo en las sartenes: en la misma promoción llegarán más utensilios y pequeños electrodomésticos pensados para dar un aire nuevo a la cocina: