Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: "Poco a poco se va a ir imponiendo"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven burgalés ha detallado las previsiones del tiempo y ha avanzado cómo esta la situación meteorológica en la península ibérica: "Tenemos un anticiclón que poco a poco se va a ir imponiendo sobre España".

La llegada del anticiclón provocará que las temperaturas vuelven a ascender en gran parte de la península ibérica. Además, el hombre del tiempo ha alertado que serán "superiores a los 30 grados".

A pesar de que el domingo apenas aumentan los pluviómetros, el burgalés ha indicado que habrá precipitaciones en las áreas de Catalunya y Huesca, especialmente. Aparte, ha indicado que serán fuertes.

En respecto a la situación meteorológica para la semana que viene, Jorge Rey ha adelantado que habrá pocas precipitaciones. Sin embargo, no sucederá lo mismo en Canarias, ya que se esperan lluvias, pero no se darán hasta el jueves 25 de septiembre.

"Gracias al anticiclón, vemos notables subidas de temperaturas en toda España a partir del lunes y martes, de manera ya bastante generalizada", ha explicado en YouTube.

Por otro lado, Jorge Rey ha confirmado cuáles serán las ciudades que llegarán a 30 grados: Burgos, León y Soria, entre otras. Aparte, ha señalado que durante la próxima semana Córdoba podrá llegar a los 40 grados.