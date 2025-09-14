El desconocido parque temático de España donde haces un viaje en el tiempo a la Prehistoria: está en Córdoba y todos lo califican como "maravilloso"

Una de las etapas más fascinantes de la historia de la humanidad es la Prehistoria. Aunque quizá es la más enigmática de todas, porque no existen documentos escritos que nos cuenten cómo vivían aquellas comunidades, también es la más curiosa y desconocida. De hecho sigue despertando muchas preguntas sobre cómo se organizaban, qué comían o cómo se relacionaban con la naturaleza o con el cielo.

Lo que mucha gente no sabe es que en Córdoba, en pleno Parque Periurbano La Sierrezuela de Posadas, existe un lugar único en España que permite descubrirlo de una forma sorprendente: el Parque de la Prehistoria, un espacio cultural y turístico que recrea con detalle cómo era la vida hace 4.500 años.

Este parque temático es en realidad una recreación de un pequeño poblado donde se pueden ver y tocar algunas de las estructuras y tecnologías más representativas de la época. En total el visitante se encuentra con 10 chozas circulares, una cabaña rectangular, un dolmen cubierto, un cuadrante solar megalítico, varios hornos de fundición y cerámica e incluso una galería de tiro con arco.

La propuesta se apoya en la llamada arqueología experimental, es decir, aprender experimentando: aquí los visitantes no solo observan, sino que participan en actividades como talleres de pintura rupestre, simulaciones de excavaciones o juegos de supervivencia en una forma de entender cómo era la caza, la pesca, la agricultura o los rituales de aquellos primeros grupos humanos.

El objetivo es claro: aprender divirtiéndose. Por eso las visitas están pensadas tanto para familias como para excursiones escolares. Todo se explica con un lenguaje cercano, adaptado a niños y adultos, con la ayuda de monitores que hacen que la historia cobre vida.

Según cuentan los organizadores, no es solo una visita cultural, sino “una acción de aprendizaje y experiencia turística única e inolvidable”.

Lo que dicen quienes ya lo han vivido

Las reseñas son unánimes: muchos subrayan el papel del guía Eduardo, al que describen como apasionado, ameno y capaz de enganchar tanto a los adultos como a los más pequeños: “Maravillosa visita pero lo mejor es la cultura, conocimiento y explicaciones que ofrece Eduardo”.

Otra visitante destaca que se trata de una experiencia fantástica porque “Eduardo destaca por su pasión y conocimiento sobre la prehistoria, haciendo que todo sea dinámico y cercano”. Otros lo definen como una excursión ideal para colegios, familias con niños e incluso actividades nocturnas, ya que aseguran que “el tiempo se pasa volando”.

Las palabras que más se repiten en las reseñas son “didáctico”, “muy interesante”, “actividades” y “monitores”, lo que deja claro que el enfoque educativo no está reñido con el entretenimiento.

El Parque de la Prehistoria de Posadas se presenta como una alternativa cultural diferente, que va más allá de los típicos museos o excursiones al aire libre. Aquí el aprendizaje se convierte en una aventura: “Ha sido una visita estupenda, Eduardo ha sido muy amable y didáctico, sabe cómo transmitir con entusiasmo y generar curiosidad. Muy recomendable”.