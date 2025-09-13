Este es el pueblo de Córdoba que tiene "una ventana a las estrellas" y es reserva Starlight certificada para ver el firmamento

Una de las experiencias más impresionantes que se pueden vivir hoy en día es la de levantar la vista al cielo y contemplar el firmamento en todo su esplendor. Puede sonar a algo cotidiano, pero lo cierto es que, debido a la contaminación lumínica, en la mayoría de pueblos y ciudades apenas logramos distinguir unas cuantas estrellas.

El resto queda oculto tras esa capa de luces artificiales que nos hemos ido creando con el tiempo. Sin embargo cuando se dan las condiciones adecuadas, el espectáculo se transforma en algo inolvidable: no solo por la belleza estética, sino también por la posibilidad de comprender qué es exactamente lo que estamos viendo y qué lugar ocupamos dentro de ese universo.

Y aquí entra en juego un punto muy concreto de la provincia de Córdoba que está llamando cada vez más la atención de aficionados y curiosos: el entorno de La Nava, en el municipio de Espiel. Este rincón ha conseguido convertirse en un referente para quienes buscan un cielo limpio, oscuro y libre de contaminación.

Espiel: un tesoro certificado como Reserva Starlight

Desde el año 2014 Espiel forma parte del exclusivo grupo de lugares reconocidos por la Fundación Starlight como Reserva Starlight, lo que significa que aquí el cielo está protegido y cuenta con una calidad excepcional para la observación astronómica. Pero la cosa no se queda ahí. En 2021 todo el Valle del Alto Guadiato fue declarado Destino Turístico Starlight, reforzando así el compromiso de la zona con la sostenibilidad, el respeto al medioambiente y la divulgación científica.

Estas certificaciones no se reparten al azar: garantizan que estamos ante un enclave privilegiado, donde mirar las estrellas no es solo una actividad turística, sino también una forma de proteger un patrimonio cultural, natural y científico que pertenece a todos.

Un observatorio en camino

El lugar elegido por el Ayuntamiento para impulsar esta experiencia astronómica se encuentra en los Llanos de Espiel, a unos tres kilómetros del núcleo urbano siguiendo la antigua carretera N-502. Allí se anunció en 2021 un proyecto que llevaba años reclamándose: la construcción de un observatorio astronómico.

En julio de 2025 la Mancomunidad de Municipios de Sierra Morena licitó las obras con un presupuesto de 530.000 euros, y solo un mes después ya había cuatro constructoras interesadas en ejecutarlas. Finalmente la mesa de contratación seleccionaba la mejor propuesta y, según el calendario previsto, el observatorio debería estar terminado el próximo verano.

Este será el primer centro de carácter divulgativo de la provincia de Córdoba dedicado a la astronomía, lo que supone un antes y un después para Espiel y para toda la Sierra Morena cordobesa.

Una ventana abierta a la Vía Láctea

La joya de la corona para quienes se acerquen hasta este enclave será, sin duda, la Vía Láctea, visible en todo su esplendor gracias a la ausencia de contaminación lumínica. Se calcula que nuestra galaxia contiene alrededor de 200 mil millones de estrellas, y aunque desde la Tierra solo podemos ver una parte, la experiencia de contemplarla en un lugar como Espiel es difícil de describir con palabras.

Aquí el visitante puede disfrutar tanto de la observación pura y sencilla como de actividades más completas: senderismo nocturno, talleres educativos o astrofotografía. Todo ello en un entorno natural que invita a desconectar del ruido urbano y a reencontrarse con lo esencial: mirar al cielo y dejarse llevar.

Espiel está logrando lo que muchos destinos sueñan: convertirse en un punto de encuentro entre la ciencia, la naturaleza y el turismo sostenible. Con su certificación Starlight, el futuro observatorio y la magia de la Vía Láctea, este pequeño pueblo de Córdoba ha abierto de verdad “una ventana a las estrellas”.