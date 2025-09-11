Patricia Gil, nutricionista: "Estos son los cuatro suplementos que te recomiendo"

En los últimos años y probablemente impulsado por el auge de las redes sociales y el culto al cuerpo que muchas veces se promueve desde ellas, se ha disparado el número de personas que entrenan en el gimnasio, se interesan por su salud y empiezan a cuidar más lo que comen. Esta tendencia (que puede tener un impacto claramente positivo en la salud general de la población) también tiene un reverso menos favorable: el mal uso de ciertos productos y una obsesión creciente con algunos aspectos de la alimentación y el entrenamiento.

Ante esta situación cada vez es más importante recurrir al asesoramiento profesional. Evitar problemas de salud derivados de la desinformación (o directamente de mitos que circulan en redes) pasa por seguir los consejos de expertos con formación en nutrición y experiencia en divulgación, como es el caso de Patricia Gil Casterá: nutricionista que ha ganado notoriedad gracias a su contenido educativo en plataformas digitales.

En su último vídeo Patricia ha sido clara y directa al enumerar los que, en su opinión, son los cuatro suplementos más recomendables y cómo tomarlos correctamente. El objetivo es sencillo: mejorar el rendimiento físico, optimizar la recuperación y cuidar la salud general, sin caer en errores comunes ni modas sin fundamento.

Creatina: “No es un preentreno”

Patricia empieza su lista con uno de los suplementos más populares en el mundo del fitness, pero también uno de los más mal usados: la creatina: “La mayoría de gente se lo toma mal. Hay que tomarlo todos los días y no es un preentreno”.

Subraya que la hora del día en que se toma no es tan importante pero sí lo es la consistencia. Añade además que tomarla después de entrenar junto con comida mejora su absorción, algo que muchos usuarios desconocen.

Magnesio: clave para la recuperación

El segundo suplemento que recomienda es el magnesio, un mineral esencial para muchas funciones corporales, especialmente tras el ejercicio físico: “¿Cuántas veces diremos que es tan importante el entrene como la recuperación?”

Patricia aconseja tomarlo por la noche, ya que ayuda a mejorar tanto la calidad del sueño como la recuperación muscular. Un pequeño cambio de rutina que puede tener un gran impacto en quienes entrenan con frecuencia.

Proteína en polvo: más allá del postentreno

La proteína en polvo es uno de los suplementos más extendidos entre quienes hacen ejercicio, especialmente como batido postentrenamiento. Sin embargo, Patricia aclara que su utilidad va mucho más allá: “No pasaría nada si lo tomamos a lo largo del día porque es para llegar a nuestro requerimiento nutricional de proteínas”.

Destaca que no es necesario tomarla justo después de entrenar, aunque si no hay otra opción disponible, es una alternativa “maravillosa” para asegurar una buena recuperación.

Omega 3: no lo tomes en ayunas

Por último, la nutricionista incluye el omega 3, otro suplemento habitual pero muchas veces mal administrado: “Tómalo siempre junto con la comida porque si te lo tomas en ayunas no se va a absorber bien”.

Dejarlo para el desayuno, el almuerzo o la cena puede marcar la diferencia entre beneficiarse realmente de este ácido graso esencial o simplemente desaprovecharlo.